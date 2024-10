Gasser startet mit Weltcup in Chur in die Big-Air-Saison

Mit einer gedämpften Erwartungshaltung geht Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser beim Big-Air-Auftakt in Chur auf die Jagd nach Weltcup-Punkten.

„Ich habe noch nicht allzu viele Trainingstage auf großen Kickern in den Beinen. Ich brauche aber eigentlich viele Sprünge, um entsprechend Selbstvertrauen zu tanken“, sagte die Kärntnerin. Beim Saisonstart der Freestyle-Snowboarder Anfang September in Neuseeland war Gasser mit einem fünften Platz im Slopestyle in die Saison gestartet.

Gasser spürt Druck an der Spitze

In der Schweiz steht am Samstag (Finale 20.00 Uhr) der erste Weltcup in Gassers Paradedisziplin auf dem Programm. „Im Training wird man sehen, was die Schanze in Chur hergibt“, sagte die 33-Jährige über den City-Bewerb in Graubünden und blickte auf den Auftakt zurück. „Man hat schon in Cardrona gesehen, dass das Level wieder gestiegen ist und die Luft an der Spitze immer dünner wird.“

Nach Neuseeland sei sie ausnahmsweise gereist, weil dort erstmals für die Olympia-Qualifikation angeschrieben werden konnte. „Ich wollte einfach anfangen, ein paar Punkte zu sammeln. Das ist mir Gott sei Dank gelungen. Ich bin eigentlich zufrieden, weil ich nicht hingefahren bin, um zu gewinnen“, sagte Gasser bei einem Medientermin in Salzburg. Die Reise sei allerdings nicht die beste gewesen, weil das Finale nach langer Wartezeit wegen schlechten Wetters hatte abgesagt werden müssen und für das Ergebnis die Qualifikation herangezogen wurde.

In Graubünden geht neben Gasser Jugend-Olympiasiegerin Hanna Karrer an den Start, bei den Männern hofft Clemens Millauer auf Punkte mit Blick auf die Winterspiele 2026 in Italien. Auch die Ski-Freestyler sind in der Schweiz im Einsatz. Der ÖSV nominierte für den Bewerb am Freitag (Finale 20.00 Uhr) das Männer-Quartett Lukas Müllauer, Matej Svancer, Julius Forer und Hannes Rudigier. „Das Ziel ist ganz klar: Ich möchte im (Zehner-)Finale dabei sein“, sagte Müllauer, Big-Air-Silbermedaillengewinner bei der WM 2023 in Bakuriani. Bessere Leistungen nach bestandener Matura und dadurch weniger Stress erhofft sich unterdessen der 20-jährige Svancer.

(APA)/Bild: GEPA