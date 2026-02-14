Gasser vor Olympia-Abschied: „Ich bin leider bei den Langsameren“

Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser und ihr Freund Clemens Millauer geben im Slopestyle-Bewerb ihren olympischen Abschied.

Wetterbedingt wurde die Qualifikation von Montag auf Sonntag vorverlegt. Im Big Air der Snowboarder hat Millauer als 18. der Qualifikation am Vortag der Eröffnung das Finale verpasst, in dem Gasser am vergangenen Montag als Achte abschloss. Eine Olympia-Medaille im Slopestyle fehlt der Kärntnerin, die Voraussetzungen dafür sieht sie aber als nicht so gut.

Zuletzt gefallener Neuschnee hat das Wettkampf-Areal noch langsamer als ohnehin erwartet gemacht, kein Vorteil für Leichtgewicht Gasser: „Es gibt größere und schwerere Damen als mich, da gibt es schon Unterschiede im Feld. Die Japanerinnen etwa sind kleiner. Ich bin leider bei den Langsameren.“ Die Rails würden sich als nicht leicht und sehr technisch präsentieren, die Kicker als nicht so groß. „Der letzte Kicker ist aber der Knackpunkt. Wenn du gerade reinfährst und weißt, du kannst nichts tun“, bezog sich die 34-Jährige auf die fehlende Geschwindigkeit.

Millauer erwartet ein „Gamble“

Daher Gassers Wunsch nach Ausbleiben von weiterem Schneefall und flotteren Bedingungen, was Millauer unterschreiben konnte. „Ich habe den letzten Kicker sogar auslassen müssen, weil ich sonst im Flachen gelandet wäre“, berichtete er von seinem Samstag-Training. Er hoffte darauf, vor dem Contest noch ein paar schnellere Runs zu bekommen. „Damit ich meinen letzten Trick trainieren kann, sonst wird es ein bisschen spannend.“ Wunsch und Zielsetzung des 31-Jährigen ist ein lang ersehnter Finaleinzug: „Das wäre cool. Aber es wird für jeden ein bisschen ein Gamble.“

Ein möglichst flottes Board unter den Füßen zu haben, wäre für ihn eine gute Voraussetzung für gute Läufe. „Ich habe dem Wachsler gesagt, bitte schaue, dass du mein Board richtig schnell kriegst – das wird ausschlaggebend sein“, äußerte Millauer eine von Hanna Karrer geteilte Einschätzung. „Ich werde mich an die Bedingungen anpassen müssen“, meinte die 18-Jährige, im Big Air Finalzwölfte. „Bei den Rails habe ich so ziemlich alles im Kasten, bei den Kickern ist es ein extremes Speed-Problem.“ Die Steierin sprach von „extrem hohen Rails und einem extrem langen Kurs“.

Die Finalentscheidungen sind nach wie vor für Dienstag bei den Frauen und Mittwoch bei den Männern vorgesehen. Die Wettersituation soll sich bis dahin aber nicht beruhigen, weshalb der weitere Ablauf noch unsicher scheint. Millauer sieht die vorgezogene Qualifikation so, dass man versucht, einmal „ein Ergebnis durchzukriegen“. Die Qualifikation der Männer beginnt am Sonntag um 10.15 Uhr, die der Frauen um 14.15 Uhr.

