Wieder nähern sich die besonderen Tage, an denen Anna Gasser alle vier Jahre zur Hochform aufläuft. Der Livigno Snowpark soll zur großen Bühne für einen gebührenden Abschluss ihrer goldenen Karriere werden. „Der Traum lebt, dass alles möglich ist. Ich habe mich so vorbereitet, dass alles möglich ist“, sagte die Doppel-Olympiasiegerin im Snowboard-Freestyle. „Ich bin nicht die Topfavoritin, aber mir taugt es auch, dass ich mal als Underdog angreifen kann.“

Mit Gold bei den Spielen 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking jeweils im Big Air schrieb die Pionierin im Snowboard-Freestyle österreichische Sportgeschichte. Bei den Italien-Spielen folgt nun das olympische Schlusskapitel. „Wenn ich da noch mal gut fahren würde, wäre es ein super Abschluss meiner Karriere“, sagte Gasser. Ob die Winterspiele generell ihr letzter Akt auf größerer Wettkampfbühne werden, ließ die 34-jährige Kärntnerin im Vorfeld offen. „Olympia ist jetzt doch sehr schnell gekommen.“ Angesprochen auf die Snowboard-WM 2027 im Montafon, biss sich Gasser auf die Lippe und sagte nach einigem Zögern: „Wir Freestyler machen nicht so viele Pläne.“

Comeback nach Verletzung

In der Olympia-Vorbereitung musste sie nach einer im Juli beim Surfen zugezogenen Schulterluxation umplanen. Es wurde ein „Wettlauf gegen die Zeit“, den sie ihrer Ansicht nach gewonnen hat. In Laax stieg sie als Weltcup-Dritte Mitte Jänner wieder ins Wettkampfgeschehen ein. Die X-Games Ende Jänner rundeten die Vorbereitung laut Gasser ideal ab. „Weil ich unter Druck und schweren Verhältnissen meine Tricks gemacht habe.“

Die Arbeit am Backside 1440, bestehend aus vier 360-Grad-Umdrehungen, trug Früchte, obwohl sie den Trick bei der Premiere im Freestyle-Mekka von Aspen nicht stehen konnte. „Es war ein Erfolg, es probiert zu haben. Jetzt kenne ich den Fehler und fühle mich bereit, den Sprung hoffentlich auch im Finale zu zeigen“, sagte Gasser. „Es ist nicht nur physisch, sondern mental hart, dass man dem Körper wieder vertraut, all in zu gehen. Ich glaube, ich habe die Tricks.“

Gasser bald erfolgreichste österreichische Olympia-Sportlerin?

Mit einer weiteren Gold-Medaille am 9. Februar (Big Air) oder 17. Februar (Slopestyle) würde sie zur erfolgreichsten Olympia-Sportlerin aus Österreich werden, mit Silber mit den Rekordfrauen Michaela Dorfmeister und Trude Jochum-Beiser (Ski alpin) gleichziehen. „An das denkt man als Sportlerin gar nicht so, vielleicht wird mir das erst später bewusst. Rekorde sind mir weniger wichtig. Mir ist wichtig, dass ich zufrieden bin, wie ich mich präsentiert habe.“

Im Wettkampf gegen teils fast halb so alte Konkurrentinnen will sie ihren Erfahrungsschatz noch einmal voll ausspielen. „Ich bin das Ganze schon gewohnt und weiß auch mittlerweile, was Olympia bedeutet. Es ist die größte Bühne, die größte Plattform, die man im Sport haben kann. Ich versuche es zu genießen, aber man hat als Sportler trotzdem seine eigenen Erwartungen, den inneren Druck“, sagte Gasser, die 2014 in Sotschi ihr Olympia-Debüt (10. im Slopestyle) gegeben hatte.

Bereits viele Erfolge

Die in Villach geborene Gasser, die als frühere Leistungsturnerin erst mit 18 Jahren so richtig aufs Snowboard gekommen ist, ist eine lebende Legende in ihrem Sport. Als Doppel-Olympiasiegerin (2018 und 2022), Doppel-Weltmeisterin (2017, 2023), zweifache Freestyle-Gesamtsiegerin (2017, 2021), fünffache X-Games-Siegerin und dreifache österreichische „Sportlerin des Jahres“ (2017, 2018, 2022) reist sie nach Italien.