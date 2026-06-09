Gastgeber Mexiko gegen den „Fluch der fünften Partie“

Bei Fußball-Weltmeisterschaften scheint Mexikos Nationalteam verwunschen. „La maldicion del quinto partido“ – der Fluch der fünften Partie lastet auf „El Tri“, das seit 1986 nicht mehr über das Achtelfinale hinausgekommen ist.

Dass man 40 Jahre später gemeinsam mit den USA und Kanada als Co-Gastgeber auftritt, weckt die Hoffnung auf ein Ende des Traumas: 1970 und 1986 erreichte man jeweils als Veranstalterland die bisherige Bestmarke Viertelfinale.

Das mit über 130 Mio. nach Einwohnern drittgrößte Land des amerikanischen Kontinents ist auch eine stolze Fußballnation – und die erste, die zum dritten Mal Schauplatz einer den Globus umspannenden Endrunde ist. 17-mal war Mexiko bisher bei einer WM-Endrunde vertreten, mehr als die oben genannten Viertelfinali schauten dabei aber nicht heraus. Auch große mexikanische Namen wie Chicharito, Rafael Marquez oder Andres Guardado vermochten daran nichts zu ändern. Generationen von Spielern und Fans kiefeln an der gläsernen Decke Achtelfinale.

Im Land selbst wurde und wird diskutiert, umfassende Reformen etwa zur Förderung heimischer Talente angekündigt, zum Teil auch umgesetzt. Die Kritiker wurden aber kaum besänftigt, vielmehr durchlief die Nationalmannschaft zuletzt einen weiteren turbulenten Zyklus. Der argentinische Trainer Diego Cocca hielt sich 2023 nur sieben Spiele im Amt, bevor Jaime Lozano übernahm und mit dem Gewinn des Gold Cups kurzzeitig für neuen Optimismus sorgte. Nach dem Ausscheiden Mexikos in der Gruppenphase der Copa America 2024 wurde jedoch auch er entlassen.

„El Vasco“ soll es im dritten Anlauf richten

Javier Aguirre, inzwischen in seiner dritten Amtszeit als Nationaltrainer, wurde zurückgeholt, um die Mannschaft zu stabilisieren. Die Ergebnisse waren unter dem 67-Jährigen zwar konstanter und wurden durch die zwei jüngsten CONCACAF-Titel untermauert. Weiterhin bestehen jedoch Zweifel an der Identität der Mannschaft, es mangelt an Spielern internationaler Spitzenklasse und an der wachsenden Entfremdung zwischen Team und Fans. Nach Jahren der Enttäuschung wird die Mannschaft bei Heimspielen immer wieder auch ausgebuht.

Aguirre, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt und großen Wert auf Disziplin legt, holte vor der WM den spanischen Mentalcoach Imanol Ibarrondo, der mit den Kickern an der psychischen Komponente arbeitet. Aguirre selbst betonte die Bedeutung, die er den „Köpfen“ seiner Mannen beimisst. „Ich will Spieler, die nicht gleich beim ersten Anzeichen von Schwierigkeiten zurückweichen“, erklärte „el Vasco“, Sohn baskischer Einwanderer, der sein Amt nach der WM plangemäß an Co-Trainer Rafael Marquez übergeben wird.

Auslosung lässt hoffen

„Unser Ziel ist es, die beste WM in Mexikos Geschichte zu zeigen, und daran arbeiten wir hart“, stellte Aguirre klar. Dabei hofft man nicht nur auf die Heim-Unterstützung, sondern auch auf die Auslosung. Mit Südafrika, Südkorea und Tschechien sind die Vorrundengegner in Gruppe A alle schlagbar. Danach fänden als Gruppenerster auch das Sechzehntelfinale und das Achtelfinale in Mexiko statt. Erst das so heiß ersehnte Viertelfinale wäre außerhalb der Landesgrenzen. Sollte es so weit kommen, würde sicher auch die Partie in Miami zum Heimspiel für Mexiko werden.

(APA/Reuters/sda) / Artikelbild: Imago