Gastspiel in Altach: Sturm kämpft um erstmalige Tabellenführung

Meister Sturm Graz tritt in der 9. Bundesliga-Runde am Sonntag beim Überraschungsteam aus Altach an.

Sturm winkt im Ländle die erstmalige Tabellenführung in dieser Saison. Zwei Punkte liegen die Grazer hinter Rapid, dank der Siege über Hartberg, Salzburg und am Donnerstag die Glasgow Rangers geht es mit starkem Rückenwind ins „Ländle“. „Ich weiß schon, dass die Ergebnisse bei Sturm Graz einfach das Wichtigste sind“, betonte Coach Jürgen Säumel, der mit den Seinen den „Spagat“ zwischen Entwicklung der Mannschaft und den Ergebnissen „einfach schaffen muss“. „Wichtig wird sein, dass wir in Altach nachlegen, und dann geht es in die Länderspielpause.“

Altach strauchelte zuletzt

Altach, das zuletzt mit dem 1:1 gegen die WSG und dem 0:1 bei Blau-Weiß Linz etwas gebremst wurde, droht das Abrutschen in die untere Tabellenhälfte. „Uns erwartet sehr harter Brocken“, meinte Trainer Fabio Ingolitsch. Die Vorarlberger möchten einmal mehr auf ihre Heimstärke zählen, acht Spiele in Folge sind sie im Schnabelholz ungeschlagen.

„Wir werden gut verteidigen und gut umschalten müssen“, sagte Ingolitsch, der sich „sehr gern“ an das bisher letzte Duell mit Sturm erinnert. Im November 2024 erkämpfte man zuhause ein 1:1, war ein „unangenehmer Gegner“. „Wenn wir etwas holen, wäre das eine große Überraschung, aber wir trauen es uns zu.“

(APA)

Bild: GEPA