Gastspiel in Salzburg als letzte Hürde? Sturm träumt von erstem Meistertitel seit 2011

Spätestens nach dem 3:1-Sieg beim SK Rapid (Spielbericht + VIDEO-Highlights) und der überraschenden 3:4-Niederlage von Red Bull Salzburg bei Austria Klagenfurt (Spielbericht + VIDEO-Highlights) träumen die Sturm-Anhänger vom ersten Meistertitel seit der Saison 2010/11.

Am Sonntag kommt es zum direkten Duell zwischen Red Bull Salzburg und Sturm Graz (ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass). Mit einem Auswärtssieg könnte die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer einen großen Schritt in Richtung Meistertitel machen, auch ein Remis würde die Titelchancen nicht schmälern.

Die Statistik spricht durchaus für die Steirer: Wettbewerbsübergreifend verlor Sturm nur eines der letzten fünf Spiele in Salzburg.

Sturm-Auswärtsbilanz gegen Salzburg kann sich sehen lassen

Zuletzt setzten sich die Grazer Anfang April im Cup-Halbfinale (4:3) in der Red Bull Arena durch. Zwei Monate früher gab es in der ADMIRAL Bundesliga ein 1:1. In der vergangenen Saison holte Sturm im Herbst ein Unentschieden (0:0) in Salzburg, im Februar 2023 eliminierte man die „Bullen“ im ÖFB-Cup-Viertelfinale (6:5 nach Elfmeterschießen). Eine Auswärtsniederlage musste der SK Sturm im Mai des vergangenen Jahres hinnehmen (1:2).

An eine Pleite in Salzburg denkt Verteidiger Jusuf Gazibegovic nicht. „Sonntag ist so ein Duell, wenn du das gewinnst, bist du richtig nah am Meisterteller“, so der 24-Jährige. Mit einem Dreier könnten die „Blackies“ den Vorsprung bei drei verbleibenden Runden auf sechs Zähler ausbauen.

HIGHLIGHTS | SK Rapid – SK Sturm Graz | 28. Runde

Angesichts der Chance auf den ersten Meistertitel seit 2011 ist die Euphorie in der Steiermark riesengroß, auch weil das erste Double seit 1999 noch möglich ist. Am kommenden Mittwoch trifft Sturm im Cup-Finale (17 Uhr) als Titelverteidiger auf den SK Rapid. Auf Christian Ilzer und sein Team warten also entscheidende Tage. „So ein finaler Endspurt ist etwas Fantastisches, dafür muss man gemacht sein“, meint der 46-Jährige.

Erster Meistertitel seit 13 Jahren in Reichweite

Der letzte große Coup des SK Sturm in der Meisterschaft ist fast 13 Jahre her. Damals holten die Steirer unter Chefcoach Franco Foda, der am Sonntagabend bei „Talk & Tore“ zu Gast ist, den Meisterteller in einem packenden Saisonfinish am letzten Spieltag.

VIDEO-Rückblick: Franco Fodas „Meister-Versprechen“

Einen Tag später, am 26.05.2011, zogen knapp 25.000 Fans durch die Grazer Innenstadt, um die dritte und bislang letzte Meisterschaft der Vereinshistorie zu feiern.

Bildergalerie: Die Meistermannschaft von Sturm Graz 2010/11

Mehr als eine Dekade später will Sturm Graz erneut ein großes Fest mit seinen Anhängern feiern. „Es wird ein Spektakel“, sagt Gazibegovic über das direkte Duell und den packenden Titelkampf mit Red Bull Salzburg.

Beitragsbild: GEPA