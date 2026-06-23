Gattuso wird neuer Trainer bei Lazio Rom

Lazio Rom präsentiert den kürzlich entlassenen Nationaltrainer Italiens Gennaro Gattuso als neuen Trainer.

Der 48-Jährige, der mit der Squadra Azzurra gegen Bosnien-Herzegowina die WM verpasste, unterschrieb in der Hauptstadt laut italienischen Medienberichten einen Vertrag bis 2028. Gattuso folgt beim Neunten der abgelaufenen Saison Maurizio Sarri nach, der zu Atalanta Bergamo wechselte.

Für den Weltmeister von 2006 ist es nach Milan und Napoli die dritte Trainerstation in der Serie A. Die Römer sind zum zweiten Mal in Folge nicht im internationalen Geschäft unterwegs, womit viel Arbeit auf Neo-Coach Gattuso wartet.