Gauff chancenlos: Furiose Svitolina im Halbfinale

Überraschung in Melbourne: French-Open-Siegerin Coco Gauff ist im Viertelfinale der Australian Open gescheitert. Gegen die furios aufspielende Elina Svitolina aus der Ukraine musste sich die US-Amerikanerin nach einer einseitigen Partie mit 1:6, 2:6 geschlagen geben.

Nach gerade einmal 59 Minuten verwandelte Svitolina im Anschluss an einen der zahlreichen schwachen Aufschläge von Gauff ihren ersten Matchball. „Ich bin so zufrieden mit dem Turnier bisher“, freute sich Svitolina: „Es war immer mein großer Traum, nach der Schwangerschaft zurückzukommen und wieder in die Top Ten vorzustoßen.“ Im Anschluss an die Australian Open wird Svitolina unter den ersten zehn des WTA-Rankings gelistet sein.

Svitolina, die in Melbourne bisher ohne Satzverlust durchgekommen ist und zum vierten Mal in ein Grand-Slam-Halbfinale einzog, trifft im Halbfinale am Donnerstag auf Aryna Sabalenka. Die Weltranglistenerste hatte sich früher am Tag locker gegen Shootingstar Iva Jovic (18/USA) durchgesetzt.

(SID) / Bild: Imago