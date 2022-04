Geballte Experten-Power bei Sky Sport Austria! Lothar Matthäus und Peter Stöger beim UEFA Champions League Super-Hit zwischen Chelsea und David Alabas Real Madrid am Mittwoch

Das Rennen um die Krone des europäischen Vereinsfußballs geht am Dienstag – live bei Sky Sport Austria – in die nächste Runde. In den Viertelfinal-Hinspielen der UEFA Champions League geht es für die acht verbliebenen Top-Teams darum, sich die bestmögliche Ausgangslage für die Rückspiele zu sichern. Sky Sport Austria zeigt alle Partien, darunter den Super-Hit Chelsea gegen David Alabas Real Madrid, live als Einzelspiele sowie alternativ in der Original Sky Konferenz.

Lothar Matthäus und Peter Stöger beim Showdown zwischen Chelsea und David Alabas Real Madrid am Mittwoch

Der Hit am Mittwoch an der Stamford Bridge in London lautet Chelsea gegen Real Madrid. Die Madrilenen, die im Achtelfinale ein furioses Comeback gegen Paris St. Germain ablieferten, scheiterten in der letzten Saison im Halbfinale gegen die Blues und sind daher auf Revanche aus. Mit Hilfe von David Alaba will das weiße Ballett die Offensive der Londoner rund um Kai Havertz stoppen. Kann sich Titelverteidiger Chelsea erneut durchsetzen oder geht Real Madrid mit der besseren Ausgangslage ins entscheidende Rückspiel? Die Antwort gibt es live auf Sky Sport Austria 2. Sky Anchor Martin Konrad begrüßt ab 20:00 Uhr die Zuschauer:innen gemeinsam mit den Sky Experten Lothar Matthäus und Peter Stöger. Als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Zeitgleich will der FC Bayern schon im Hinspiel bei Villareal das vermeintlich gute Los ausnutzen und mit einem Sieg den ersten Schritt in Richtung Halbfinale gehen. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann strauchelte zwar zuletzt in der Deutschen Bundesliga das ein oder andere Mal, zeigte allerdings beim 7:1 Achtelfinal-Erfolg über Salzburg ihre überragende Qualität. Das Auswärtsspiel im Estadio de la Cerámica gegen UEFA Europa League Sieger Villareal ist ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Der Viertelfinalauftakt Manchester City gegen Atletico Madrid mit den Sky Experten Didi Hamann und Marc Janko am Dienstag

Beim Viertelfinal-Auftakt am Dienstag kommt es zum ersten Aufeinandertreffen zwischen Manchester City und Atletico Madrid. Pep Guardiola und die Citizens hatten im Achtelfinale keine Probleme mit Sporting Lissabon und feierten einen souveränen Aufstieg ins Viertelfinale. Auf den letztjährigen Finalisten wartet nun mit Atletico Madrid ein harter Brocken. Die Mannschaft von Diego Simeone siegte im Achtelfinal-Showdown gegen Manchester United und will nun auch gegen deren Stadtrivalen überzeugen. Wer sich im Hinspiel die bessere Ausgangsposition schafft, ist ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Moderatorin Constanze Weiss führt gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann und Marc Janko durch den Fußballabend. Als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Im zweiten Match des Abends will der FC Liverpool im Auswärtsspiel bei Benfica Lissabon den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale legen. Nach dem Viertelfinal-Aus im vergangenen Jahr wollen Mo Salah, Sadio Mane und Co. die Reds unter die letzten Vier schießen. Das Hinspiel aus Lissabon gibt es ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3.

