„Gedanken sind nur in Graz“ – Die Stimmen zum ÖFB-Sieg in San Marino

Das ÖFB-Team hat seine Pflicht erfüllt und im zweiten Spiel der WM-Qualifikation den zweiten Sieg eingefahren. Die Österreicher fertigten den krassen Außenseiter San Marino in Serravalle souverän mit 4:0 ab. Hier gibt es die Stimmen der ÖFB-Akteure nach dem Spiel.

Marko Arnautovic (ÖFB-Doppeltorschütze): „Mit dem, was wir heute in der Früh gehört haben, interessiert mich dieses Spiel überhaupt gar nicht. Seither habe ich nur Herzrasen, Mitleid komplett für das, was dort in Graz passiert ist. Das ist brutal. Ich weiß nicht, ob wir noch so safe sind auf dieser Welt. Die Gedanken der ganzen Mannschaft sind nur in Graz. Normalerweise sollte man da gar nicht reden und sich gar nicht freuen. Ich wollte hier gar nicht herkommen, aber ich muss das machen. Natürlich freut es uns, dass wir gewonnen haben.“

Mathias Honsak (ÖFB-Teamdebütant): „Unfassbares Gefühl, mein Debüt werde ich nie vergessen. Dazu 4:0 gewonnen, kein Tor bekommen. Wir hätten weitaus höher gewinnen können, aber ich bin glücklich. Meine Leistung war ganz okay, Linksverteidiger habe ich schon länger nicht mehr gespielt.“

(APA) / Bild: GEPA