Regenwetter mit gefährlichen Blitzen hat am Sonntag zum Abbruch der vierten Runde beim Alfred Dunhill Championship in Malelane in Südafrika geführt.

Das Golfturnier der World Tour wird am Montag fortgesetzt. Der Steirer Matthias Schwab hatte 14 Löcher absolviert und war 23. In Führung lagen die Lokalmatadore Charl Schwartzel und Louis Oosthuizen, die jeweils sieben Loch weit kamen.

(APA)

Bild: Imago