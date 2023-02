„Gefühlschaos“: Weber mit geglücktem Deutschland-Comeback

via

via Sky Sport Austria

Österreichs Handball-Teamspieler Robert Weber hat ein geglücktes Comeback in der deutschen Bundesliga gegeben.

Zwei Tage nach seiner Verpflichtung trat der 37-Jährige Vorarlberger am Samstag beim 29:25-Heimsieg seiner Füchse Berlin über die HSG Wetzlar als fünffacher Torschütze in Erscheinung und trug damit zur Absicherung der Tabellenführung bei.“Unfassbar. Das war Gefühlschaos. Ich war so aufgeregt wie die letzten zehn Jahre nicht mehr“, sagte Weber danach auf „Sky“.

Weber war erst am Donnerstag für den verletzten dänischen Weltmeister Hans Lindberg nachverpflichtet worden. Zuletzt spielte der Rechtsaußen bei Olympiakos Piräus, davor war er bereits 14 Jahre in Deutschland aktiv. Die Füchse liegen bei einem Spiel mehr drei Punkte vor THW Kiel von ÖHB-Kapitän Nikola Bilyk, der am Samstag beim 40:29 über Hamm-Westfalen zweimal einnetzte.

(APA)