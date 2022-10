„Gefühlt keine zwei Spiele mit derselben Verteidigung“: Baumgartner über die Defensivprobleme des WAC

Dominik Baumgartner und der WAC mussten mit dem 2:3 zu Hause gegen Altach bereits die dritte Niederlage in Folge hinnehmen und stehen nun auf dem siebten Tabellenplatz. Im Sky-Podcast DAB | Der Audiobeweis äußerte sich der 26-Jährige zur Niederlage und zu den anhaltenden Defensivproblemen der Wolfsberger.

Zu der Heimniederlage im letzten Bundesligaspiel gegen Altach sagte der Verteidiger: „Schmerzt natürlich sehr, weil wir jetzt drei Spiele in Folge in der Bundesliga verloren haben und wenn man weiß, dass nicht mehr so viele Runden bis zur Teilung anstehen, dann tut die Niederlage, vor allem zu Hause, schon sehr, sehr weh.“ Besonders die zwei Niederlagen gegen Altach und Ried nagen stark an dem Verteidiger: „Haben zwei Mal gegen Mannschaften verloren, vor allem zu Hause, wo du einfach gewinnen musst, wenn du über dem Strich stehen willst. In Graz kann man schon einmal verlieren. Aber wie gesagt: Die Niederlagen gegen Ried und Altach dürfen eigentlich nicht passieren, wenn du am Ende in den Top-6 stehen willst.“

Verantwortlich für die Niederlagen macht Baumgartner die Defensivprobleme der Mannschaft, welche in erster Linie durch die Verletzungen entstanden sind: „Ist schon so, dass wir über die Saison gesehen, wenig Konstanz in der Vierer- bzw. Fünferkette haben. Haben gefühlt keine zwei Spiele hintereinander mit derselben Verteidigung gespielt. Ist natürlich auch den Verletzungen geschuldet.“

Der 26-Jährige will jedoch nicht ausschließlich die Verletzungen für die Schwächen in der Defensive verantwortlich machen: „Nichtsdestotrotz muss man ehrlich sagen, dass zu viele individuelle Fehler passieren, die zu Gegentoren führen, aber nichts mit dem System zu tun haben. Die gilt es abzustellen, denn man kann nicht jedes Spiel drei, vier Tore schießen, um es gewinnen zu können. Aber auch die Positionierung im Gegenpressing und in der Restverteidigung stimmt nicht. Ist auch ein Thema, welches wir immer wieder ansprechen, aber wir schaffen es dann im Spiel einfach nicht, das zu hundert Prozent durchzuziehen.“

