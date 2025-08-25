Gegen Abfindung: BVB löst Vertrag mit Mislintat auf

Borussia Dortmund hat sich auf eine Auflösung des Vertrags mit seinem ehemaligen Kaderplaner Sven Mislintat gegen Abfindung geeinigt. Das bestätigte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken dem SID am Montag. Zuerst hatten die Ruhr Nachrichten berichtet. Die Zusammenarbeit endet nun auch formell zum Ende des Monats.

Der einstige Chefscout Mislintat (52) war im Mai 2024 als Technischer Direktor und Kaderplaner zum BVB zurückgekehrt, im Februar dieses Jahres wurde er nach monatelangem Kompetenzgerangel mit Sportdirektor Sebastian Kehl und Ricken freigestellt. Mislintat wurde vorgeworfen, über seinen definierten Arbeitsbereich hinaus gewirkt zu haben, was große Unruhe auslöste. Zwischenzeitlich waren die Zuständigkeitsbereiche schriftlich neu abgesteckt worden.

(SID)/Bild: Imago