Gegen Dänemark und Zypern: U21-Teamchef Gregoritsch nominiert Aufgebot

Am Montag startet für das U21-ÖFB-Team im oberösterreichischen Windischgarsten die Vorbereitung auf die ersten Länderspiele des Jahres. Die ÖFB-Talente empfangen zunächst Dänemark (22. März, 20:30 Uhr) zu einem freundschaftlichen Länderspiel, ehe es am 26. März (18:00 Uhr) in der Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025 mit dem Heimspiel gegen Zypern weitergeht. Beide Partien finden in der Innviertel Arena Ried statt.

Teamchef Werner Gregoritsch hat nun sein erstes Aufgebot im Jahr 2024 einberufen. Verzichten muss das U21-Team auf Leo Querfeld und Christoph Lang (beide SK Rapid), die im Kader des Nationalteams stehen und den angeschlagenen Nikolas Veratschnig (RZ Pellets WAC). „Mit Querfeld, Veratschnig oder auch Baidoo fehlen uns in der Defensive wichtige Spieler. Wir müssen also neue Dinge ausprobieren. Dafür ist das Match gegen Dänemark eine gute Möglichkeit“, erklärt Gregoritsch.

17 der 23 Spieler standen auch beim letzten Lehrgang im November im Kader, als der Sensationssieg gegen Frankreich eingefahren wurde. Ihre U21-Rückkehr feiern Dijon Kameri (Grasshoppers Club Zürich) und Ervin Omic, die beim letzten Lehrgang fehlten. David Heindl (KSV 1919), Fabian Wohlmuth (SV Guntamatic Ried) und Lukas Wallner (FC Liefering) standen zuletzt im Juni im Aufgebot. Mit Nicolas Binder (SK Austria Klagenfurt) gibt es einen Debütanten im Kader.

U21-Kader gegen Dänemark und Zypern

TOR: Lukas JUNGWIRTH (LASK; 0/0), Nikolas POLSTER (SV Horn; 12/0), Elias SCHERF (SKU Ertl Glas Amstetten; 8/0)

ABWEHR: Pascal ESTRADA (Cashpoint SCR Altach; 13/2), Pascal FALLMANN (SC Freiburg/GER; 10/0), David HEINDL (KSV 1919; 0/0), Paul KOLLER (Cashpoint SCR Altach; 9/3), David RIEGLER (SKN St Pölten; 7/0), Lukas WALLNER (FC Liefering; 3/0), Fabian WOHLMUTH (SV Guntamatic Ried, 2/0)

MITTELFELD: Thierno BALLO (RZ Pellets WAC; 14/4), Matthias BRAUNÖDER (Como 1907/ITA; 18/2), Yusuf DEMIR (FC Basel/SUI; 16/2); Raphael HOFER (FC Liefering; 4/0), Dijon KAMERI (Grasshopper Club Zürich/SUI; 5/0), Ervin OMIC (RZ Pellets WAC; 8/0), Moritz OSWALD (SK Rapid; 14/0), Manuel POLSTER (FK Austria Wien; 11/1), Nikolas SATTLBERGER (SK Rapid; 8/0)

STURM: Nicolas BINDER (SK Austria Klagenfurt; 0/0), Muharem HUSKOVIC (FK Austria Wien; 7/0), Romeo VUCIC (FK Austria Wien; 3/0), Bernhard ZIMMERMANN (RZ Pellets WAC; 17/1)

Auf Abruf: Noah Bischof (First Vienna FC 1894), Angelo Gattermayer (SKU Ertl Glas Amstetten), Elias Havel (LASK), Lukas Ibertsberger (RZ Pellets WAC), Benjamin Kanuric (FC Ingolstadt/GER), Luca Kronberger (WSG Tirol), Luka Maric (SK Puntigamer Sturm Graz), Leo Mätzler (SC Austria Lustenau), Luka Reischl (FC Liefering), Simon Seidl (FC Blau-Weiß Linz), Simon Spari (FAC Wien), Moritz Wels (FK Austria Wien)

