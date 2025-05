Gegen Deutschland: Dänemark holt letztes WM-Viertelfinalticket

Co-Gastgeber Dänemark hat am Dienstagabend bei der in Stockholm und Herning ausgetragenen Eishockey-WM das letzte Viertelfinalticket ergattert.

Mit einem 2:1-Sieg in Herning nach Penaltyschießen im direkten Duell hielten die Dänen Deutschland hinter sich. Dänemark bekommt es als Gruppen-Vierter am Donnerstag mit Kanada zu tun. Die Gold-Favoriten sicherten sich in Stockholm mit einem 5:3-Erfolg gegen Schweden Rang eins in Gruppe A.

Neben der in Herning angesetzten Partie der nach einem 6:1 gegen Lettland aufgestiegenen Österreicher gegen Gruppe-B-Sieger Schweiz treffen am Donnerstag Schweden auf Tschechien und die USA auf Finnland. Die Tschechen vergaben am Dienstag ihre Chance auf den Gewinn der Gruppe B mit einer 2:5-Niederlage gegen die US-Amerikaner. Den Finnen brachte ein 2:1-Erfolg gegen die Slowakei keine Rangverbesserung mehr, sie wurden direkt vor den Österreichern Dritte von Pool A.

(APA)/Bild: Imago