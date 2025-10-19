Eishockey-Profi Marco Kasper und die Detroit Red Wings eilen in der NHL derzeit von Erfolg zu Erfolg.

Am Sonntag feierten die Wings einen 4:2-Heimsieg über die Edmonton Oilers und bauten ihre Siegesserie auf fünf Spiele aus. Emmitt Finnie erzielte die ersten beiden Tore seiner NHL-Karriere und verbuchte einen Assist, Dylan Larkin erzielte die beiden anderen Tore und steuerte zwei Vorlagen bei. Der Kärntner Kasper blieb ohne Punkt.

Auch Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl hat die nächste NHL-Niederlage der Oilers trotz seines vierten Saisontreffers nicht abwenden können. Der gebürtige Kölner traf beim 2:4 im Schlussdrittel zum Anschluss, die Kanadier blieben dennoch zum vierten Mal in sechs Spielen ohne Sieg.

Draisaitl-Treffer für Oilers gegen Kasper-Team zu wenig

Das Duell nahm im zweiten Abschnitt an Fahrt auf: Dylan Larkin (29.) und Emmitt Finnie (32.) trafen zur verdienten Führung, die Noah Philp (33.) kurz darauf für Edmonton verkürzte. Doch erneut Larkin (38.) stellte mit seinem zweiten Treffer des Abends den alten Abstand wieder her.

Draisaitl (48.) brachte die Oilers im Schlussdrittel mit einem Handgelenkschuss auf 2:3 heran und läutete eine spannende Schlussphase ein. Der Stanley-Cup-Finalist der vergangenen beiden Jahre schaffte es trotz großer Bemühungen im Anschluss aber nicht mehr, die dritte Niederlage nacheinander abzuwenden. Finnie (59.) sorgte ins verlassene Tor für die Entscheidung zugunsten der Red Wings, die den fünften Sieg in Serie feierten.

