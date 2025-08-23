Gegen Ex-Klub: Titz übernimmt mit Hannover Tabellenführung

Ausgerechnet mit einem Sieg gegen seinen Ex-Klub hat Christian Titz Hannover 96 zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze der 2. Deutschen Bundesliga geführt.

Der neue Trainer der Niedersachsen sah beim 3:1 (2:0) gegen den 1. FC Magdeburg den dritten Dreier im dritten Saisonspiel. Mit der Maximalausbeute von neun Punkten kletterte Hannover auf Rang eins, könnte am Sonntag von Arminia Bielefeld oder Darmstadt 98 aber wieder verdrängt werden.

Der Japaner Hayate Matsuda (17.) brachte die Gastgeber vor 40.200 Zuschauern mit einem Abstaubertor in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Innenverteidiger Ime Okon per Kopf (43.) auf 2:0. Martijn Kaars verkürzte per Nachschuss, nachdem er mit einem Handelfmeter an Torhüter Nahuel Noll gescheitert war (63.). Benjamin Källman (90.+3) sorgte für die Entscheidung. Magdeburg rutschte nach der zweiten Niederlage im dritten Spiel erstmal ins untere Tabellendrittel.

Düsseldorf siegt in Paderborn

Für Fortuna Düsseldorf hat die Zweitliga-Saison so richtig begonnen. Nach zwei bitteren Auftaktniederlagen gewann der selbsternannte Aufstiegskandidat am Samstag beim SC Paderborn in 80-minütiger Überzahl mit 2:1 (2:0). Der neue Stürmer Cedric Itten (35.) traf zum dritten Mal im vierten Pflichtspiel, der frühere Paderborner Florent Muslija erzielte das zweite Tor (42.). Nick Bätzner (84.) brachte den Gastgebern noch einmal Hoffnung.

Braunschweiger Dämpfer vor Hit gegen den Pokalsieger

Eintracht Braunschweig hat drei Tage vor dem Pokalhit gegen den VfB Stuttgart einen ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft des neuen Trainers Heiner Backhaus verlor beim ambitionierten Karlsruher SC mit 0:2 (0:1). Braunschweig, das am Dienstag in Runde eins des DFB-Pokals gegen den Titelverteidiger gefordert ist, hatte die ersten beiden Ligaspiele gewonnen.

(SID) / Bild: Imago