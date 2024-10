Gegen Hartberg: WAC muss auf Leistungsträger verzichten

Doppelter Ausfall in der Defensive des Wolfsberger AC: Neben dem weiter angeschlagenen Jonathan Scherzer müssen die Lavanttaler gegen den TSV Hartberg (ab 16:15 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 2 – streame mit dem Sky X-Traumpass) auch auf ihren Kapitän verzichten.

Innenverteidiger Dominik Baumgartner fällt aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel für das Duell der neunten Runde aus. Der Defensivspieler stand in der laufenden Saison bislang in jedem Pflichtspiel des WAC auf dem Platz und erzielte dabei zwei Tore, muss nun aber erstmals passen. Die Zuschauerrolle ist für Baumgartner ungewohnt: So fehlte er in der Vorsaison im gesamten Saisonverlauf nur bei zwei Ligaspielen seines Teams.

Rückkehrer Diabate möglicher Ersatz

Als potenzieller Ersatz des ehemaligen ÖFB-Juniorenteamspielers kommt Cheick Diabaté infrage, der gegen den TSV in den Kader zurückkehren wird. Weiter ausfallen wird hingegen Jonathan Scherzer. Den Außenverteidiger plagen weiterhin anhaltende Knieprobleme.

Beitragsbild: GEPA.