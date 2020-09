Gegen Quali-Fluch und Israel-Misere: Salzburgs doppelter Kampf um die CL

via

via Sky Sport Austria

Der FC Salzburg kämpft im Hinspiel des Champions-League-Play-offs gegen Maccabi Tel Aviv um eine gute Ausgangsposition für das entscheidende Rückspiel am kommenden Mittwoch – das heutige Spiel ist live in der Original Sky-Konferenz zu sehen. Einmal mehr ist dabei ein israelischer Meister die letzte Hürde des österreichischen Champions.

Bereits 2009 duellierte sich Salzburg mit einem israelischen Gegner: Maccabi Haifa wartete auf dem Weg in die Königsklasse auf die Salzburger. Eine 1:2-Niederlage zuhause verringerte jedoch die Aufstiegschancen der Salzburger, bei denen der heutige Kapitän Andreas Ulmer schon damals durchspielte. Ein Zickler-Tor sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich, ehe kurz vor Schluss der erneute Rückstand folgte.

Im anschließenden Rückspiel ging die Elf des damaligen Trainers Huub Stevens ein höheres Risiko ein, das sich schlussendlich nicht bezahlt machen sollte: Salzburg unterlag mit 0:3. Ein Tor steuerte dabei Eyal Golasa, heute ein möglicher Gegenspieler bei Maccabi Tel Aviv, bei.

CL-Play-off 2009: FC Salzburg vs. Maccabi Haifa

Auch im Jahr darauf traf Salzburg auf den Champion der Liga ha’Al – Maccabi-Stadtrivale Hapoel Tel Aviv. Das Hinspiel in Salzburg begann denkbar schlecht für die Gastgeber: Ein früher Elfmeter, verwandelt von Hapoel-Goalie Vincent Enyeama, sorgte für einen schnellen Rückstand. Zwar konnte Pokrivac ausgleichen, zwei Hapoel-Treffer verschlechterten die Ausgangslage aber deutlich, ehe Roman Wallner zum 2:3-Endstand traf. Mit Itay Shechter ist auch einer der Hapoel-Torschützen beim heutigen Gegner unter Vertrag.

Die zweite Partie absolvierte Salzburg am heutigen Spielort, dem Bloomfield-Stadion. Die Aufstiegshoffnungen lebten lange Zeit, da der spätere Salzburger Douglas Da Silva per Eigentor für die Salzburger Führung sorgte. Nach einem vergeblichen Kampf um den zweiten Treffer sorgte Eran Zahavi, auch im israelischen Nationalteam späterer Österreich-Schreck, in der Nachspielzeit für den Ausgleich und damit die Entscheidung zugunsten von Hapoel.

CL-Play-off 2010: FC Salzburg vs. Hapoel Tel Aviv

Über zehn Jahre später, im zwölften Anlauf der letzten 14 Jahre, will Salzburg damit nicht nur eine Rechnung mit der Qualifikations-Misere begleichen, sondern auch erstmals eine israelische Play-off-Hürde überwinden. Die Chancen stehen nicht nur aufgrund der vielen Ausfälle beim Gegner gut: Salzburg geht mit CL-Erfahrung sowie als Serienmeister mit wenigen Abgängen in die heutige Begegnung.

Beitragsbild: GEPA.