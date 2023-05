Gegen Spanien & Kroatien: Schwere EM-Gruppe für ÖHB-Team

Österreichs Handball-Nationalteam der Männer hat am Mittwoch schwere Gegner für die EM-Vorrunde im Jänner 2024 zugelost bekommen.

In der Gruppe B wird es in Mannheim gegen Vize-Europameister Spanien, Kroatien und Rumänien gehen, das ergab die Auslosung in Düsseldorf. Kroatien war aus dem dritten Topf der nominell stärkste Gegner. Die ÖHB-Auswahl braucht den ersten oder zweiten Gruppenplatz, um es in die Hauptrunde zu schaffen.

In Mannheim wird in der SAP Arena gespielt, die knapp 15.000 Personen Platz bietet. Österreich startet am 12. Jänner gegen Rumänien, zuletzt hatte die ÖHB-Auswahl zwei Siege in der EM-Qualifikation gegen die Südosteuropäer gefeiert. Am 14. Jänner geht es gegen Kroatien und zum Abschluss am 16. Jänner gegen Pool-Favorit Spanien.

Den Iberern stand man zuletzt in der Hauptrunde bei der Heim-EURO 2020 gegenüber, musste sich damals in der Wiener Stadthalle nach hartem Kampf 26:30 beugen. Dafür gab es zum Einstand von Teamchef Ales Pajovic am 11. April 2019 in Dornbirn ein 29:28 zu bejubeln. Auch das bisher letzte Aufeinandertreffen mit Kroatien stammt von der Heim-EURO. Kroatien setzte sich dabei ebenfalls in der Hauptrunde mit 27:23 durch.

Pajovic: „Nicht unbedingt meine Wunschgruppe“

„Das ist nicht unbedingt meine Wunschgruppe“, sagte Pajovic. Kroatien sieht der Slowene „neben Spanien ebenso als Favorit in unserer Gruppe. Unser Ziel heißt dennoch Weiterkommen. Dafür braucht es auf jeden Fall einen Sieg zum Auftakt gegen Rumänien. Auch das wird nicht einfach.“ Die Chancen bezifferte er mit „50:50“.

Die 24 Mannschaften sind in sechs Vorrundengruppen eingeteilt. Die ersten zwei Teams jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein, die Punkte aus den Direktbegegnungen werden mitgenommen. Die Hauptrundengruppe I wird in Köln, Gruppe II in Hamburg ausgetragen. Gelingt Österreich das Weiterkommen, würde man nach Köln übersiedeln, wo man auf die Top zwei aus den Gruppen A, C und D treffen würde.

Die ersten zwei Mannschaften der beiden Hauptrunden-Gruppen erreichen die Halbfinals. Die Finalspiele finden in Köln statt. Deutschland wird sein Auftaktspiel in der Düsseldorfer Merkur Arena – möglicherweise vor einer Rekordkulisse von 50.000 Fans – am 10. Jänner gegen die Schweiz bestreiten.

(APA.)

Beitragsbild: GEPA.