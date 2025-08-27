Gegner angeschlagen: Djokovic glanzlos in dritter US-Open-Runde

Novak Djokovic gibt in New York weiter Rätsel auf. Der serbische Grand-Slam-Rekordsieger hat bei den US Open die dritte Runde erreicht, sich dabei aber erneut nicht in Topform präsentiert.

Nach einem Satzverlust zu Beginn profitierte Djokovic von körperlichen Problemen seines Gegners Zachary Svajda (USA) und siegte letztlich souverän mit 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1.

„Fühlte mich nicht so gut“

Nach 2:31 Stunden verwandelte Djokovic seinen ersten Matchball gegen den Qualifikanten. „Ich fühlte mich nicht so gut, ehrlich gesagt – ich war nicht zufrieden mit meinem Start ins Match“, sagte er im Anschluss: „Die Hoffnung ist, dass ich je länger das Turnier dauert desto besser meinen Rhythmus finde. Aber mein Körper hat sich in den vergangenen Jahren auch verändert.“

Djokovic jagt weiter seinem Traum vom 25. Major-Titel nach, der Weg dorthin scheint für den 38-Jährigen aber weiter und weiter zu werden. Der Serbe spielt nur noch ausgewählte Turniere und konzentriert sich auf die Grand Slams – seit dem Wimbledon-Halbfinale Mitte Juli hatte er kein Match mehr bestritten.

