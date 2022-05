Gegner gibt auf: Rune holt in München ersten Karriere-Titel

via

via Sky Sport Austria

Der Däne Holger Rune hat beim ATP-Turnier in München den ersten Titel seiner Karriere gewonnen. In seinem zugleich ersten Endspiel profitierte der gerade 19 Jahre alt gewordene Senkrechtstarter von der Aufgabe seines Gegners Botic van de Zandschulp: Der Niederländer konnte beim Stand von 4:3, 15:40 wegen offensichtlichen Unwohlseins nicht mehr weiterspielen.

Rune hatte in München zuvor im Achtelfinale Alexander Zverev (Hamburg) sowie im Halbfinale Oscar Otte (Köln) in jeweils zwei Sätzen ausgeschaltet. Für den ersten Turniersieg eines Dänen seit dem Erfolg von Kenneth Carlsen 2005 in Memphis/USA erhielt Rune ein Preisgeld von 81.310 Euro und ein Auto – er besitzt allerdings noch keinen Führerschein.

(SID) / Bild: Imago