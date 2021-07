Geheimnis gelöst? Kosmetik-Chemikalien als Erfolgsfaktor für Red Bull

Red Bull ist derzeit in der Formel 1 das Maß aller Dinge. Der Rennstall dominiert die Königsklasse des Motorsports fast schon nach Belieben. Doch was macht das Auto von Max Verstappen so stark? Das Erfolgsgeheimnis liegt wohl in besonderen Kosmetik-Chemikalien.

Red Bull scheint momentan in einer anderen Liga zu fahren. Beim Großen Preis der Steiermark ließ Max Verstappen seinem größten Konkurrenten im Mercedes, Lewis Hamilton, nicht den Hauch einer Chance. Durch seinen zweiten Sieg in Serie baute der Red-Bull-Pilot seinen Vorsprung im WM-Kampf weiter aus.

Einführung eines neuen Öls

Der Niederländer führt die Fahrer-Wertung aktuell mit 156 Punkten an. Hamilton rangiert auf Platz zwei mit 138 Zählern. Red Bull scheint vor allem in den vergangenen Wochen einen enormen Leistungssprung nach vorne gemacht zu haben. Besonders beim Top-Speed auf den Geraden konnte Red Bull seine Performance deutlich steigern, seitdem Honda in Frankreich seinen zweiten Motor eingeführt hatte.

Doch wo liegt das Erfolgsgeheimnis des Honda-Motors? Red Bull begründete den Sprung mit einer Low-Downforce-Philosophie. Ein Blick in das Innenleben der Powerunit verschafft Klarheit. Kraft- und Schmierstoffausrüster ExxonMobil hat in Baku ein revolutionäres neues Öl mit besonderen Inhaltsstoffen mitgebracht.