Geheimtreffen: Bayern macht bei Glasner-Kapitän ernst

Bayern-Sportvorstand Max Eberl gilt als großer Fan von Marc Guehi und würde den 25-Jährigen gerne im Fall eines Upamecano-Abgangs verpflichten.

Wohin zieht es Marc Guehi?

Der englische Nationalspieler zählt unter Trainer Oliver Glasner zu den Gesichtern der jüngsten Erfolgsgeschichte von Crystal Palace. Allerdings wird der Abwehrchef die Eagles im kommenden Sommer ablösefrei verlassen, nachdem ein Last-Minute-Wechsel im Sommer 2025 zum FC Liverpool noch geplatzt ist.

Zahlreiche Klubs haben Guehi auf der Liste, darunter auch der deutsche Rekordmeister, der nun nach Sky Sport Informationen die Bemühungen um den Engländer intensiviert.

Geheimtreffen mit Guehi-Berater

Während der Ausgang der Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit der Spielerseite von Dayot Upamecano noch völlig offen ist, beschäftigen sich die Bayern konkret mit dem englischen Verteidiger. Denn wie Sky Sport erfuhr, soll sich Sportvorstand Max Eberl bereits in der vergangenen Woche mit dem Berater von Guehi in München getroffen haben.

Gesprochen wurde insbesondere über Guehi, der Rechtsfuß, der in der Premier League in der Innenverteidigung zu den besten seines Fachs zählt. Sollte Upamecano die Bayern verlassen, oder Min-jae Kim verkauft werden, dann ist Guehi einer der Wunsch-Kandidaten für die Münchner. Neben Dortmunds Nico Schlotterbeck, mit dem Borussia Dortmund unbedingt verlängern möchte.

Zahlreiche Klubs wollen Guehi

Allerdings ist die Konkurrenz im Werben um Guehi groß: Neben den Münchnern beschäftigt sich unter anderem der FC Liverpool weiterhin mit dem Palace-Kapitän. Auch Real Madrid, die im nächsten Sommer einen Umbruch auf der Innenverteidiger-Position vollziehen könnten, beschäftigen sich mit Guehi.

Guehi war im Sommer 2021 für rund 23,3 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Palace gewechselt und absolvierte für den Klub in der Premier League bislang 140 Spiele – sieben Tore und sechs Vorlagen. Für England lief Guehi bisher 26-mal auf und erzielte dabei einen Treffer.

(Florian Plettenberg & Jonas Gerhartz – skysport.de)

Bild: Imago