„Geht in diese Richtung“ – Auch Vonn vor Comeback

Die Gerüchte um ein Comeback von Lindsey Vonn im alpinen Ski-Weltcup haben neue Nahrung erhalten. „Ich bin fast überzeugt, dass es in diese Richtung geht“, sagte Rainer Salzgeber, Rennchef von Vonns bisheriger Skifirma, im ORF. Die 40 Jahre alte Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 wurde dieser Tage beim Training im österreichischen Sölden gesichtet.

„Wir unterstützen sie mit einem Servicemann, der ihr hilft, das tägliche Programm zu machen und zu schauen, wo es hingeht“, sagte Salzgeber. „Wie ihre Entscheidung ausschaut, wird sie uns wahrscheinlich die nächsten Wochen mitteilen, aber wir sind guter Dinge, dass auch sie vor dem Comeback steht.“ Unterstützung erhält sie von Chris Krause, bisher beim Deutschen Skiverband (DSV) als Cheftechniker beschäftigt.

Vonn wäre die dritte hoch dekorierte Rückkehrerin neben Marcel Hirscher und Lucas Braathen. Sie hatte sich 2019 aus dem Skizirkus verabschiedet und will nun angeblich bei den Rennen in Beaver Creek/USA als Vorläuferin starten. Im April war ihr am vorgeschädigten rechten Knie eine Teilprothese eingesetzt worden. Die Gewinnerin von 82 Weltcup-Rennen teilte vor Kurzem mit, sie sei „bereit für ein neues Kapitel“.

(SID) / Artikelbild: GEPA