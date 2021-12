Geimpfter Hinterseer positiv auf Corona getestet

via

via Sky Sport Austria

Fußball-Profi Lukas Hinterseer vom deutschen Zweitligisten Hannover 96 ist trotz Impfung positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Hinterseer hat leichte Symptome“, teilte Hannover am Mittwoch mit. Der letzte Kontakt des 30-jährigen Tirolers mit anderen Spielern aus dem 96er-Profikader sei am Samstag gewesen, hieß es in der Mitteilung weiter.

Beim 2:1-Sieg gegen Ingolstadt stand der Stürmer in der Anfangsformation der Niedersachsen und war in der 65. Minute ausgewechselt worden. Danach habe die Mannschaft zwei Tage freigehabt. Hannover spielt am Sonntag gegen Bundesliga-Absteiger Werder Bremen, Hinterseer wird fehlen.

(APA/dpa)

Artikelbild: Imago