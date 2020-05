Geister-Rennen in Singapur schwer vorstellbar

Die Grand-Prix-Organisatoren in Singapur schließen eine Austragung ihres für 20. September angesetzten Formel-1-Rennens unter Ausschluss von Zuschauern aus. Es sei nicht möglich, das Rennen hinter verschlossenen Türen durchzuführen, so der Veranstalter.

Im Gegensatz dazu sind zum Auftakt der wegen der Coronvirus-Pandemie verschobenen Saison im Juli in Spielberg und in Silverstone sehr wohl “Geisterrennen” geplant. In Singapur, wo es aktuell mit 27.000 Corona-Fällen die höchste Ansteckungsrate in Asien gibt, gelten noch bis 1. Juni Ausgangsbeschränkungen.

Im Vorjahr waren 40 Prozent der 268.000 Besucher des Grand-Prix-Wochenendes aus dem Ausland gekommen. Laut Medienberichten scheint Singapur im noch nicht veröffentlichten, neuen WM-Kalender nicht mehr auf.

(APA)

Beitragsbild: GEPA