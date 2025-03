Gelb-Rot in zwei Minuten! Kühbauer muss auf die Tribüne

Kuriose Szene beim Bundesligaspiel zwischen dem Wolfsberger AC und Sturm Graz: WAC-Coach Dietmar Kühbauer musste nach zwei Verwarnungen innerhalb kürzester Zeit den Spielfeldrand verlassen.

Dabei begann die Partie für die Gastgeber in der Lavanttal-Arena vielversprechend. Bereits nach drei Minuten brachte Markus Pink die Kühbauer-Elf in Führung. Mit diesem Ergebnis ging das Match auch in die Halbzeitpause.

Doch seit der 39. Minute ist der WAC zumindest am Spielfeldrand in Unterzahl. Kühbauer sah zuerst in der 37. Spielminute die Gelbe Karte, wenig später verwies Schiedsrichter Julian Weinberger den WAC-Trainer auf die Tribüne.

VIDEO: Kühbauer sieht aufgrund von Protesten Gelb (37.)