Gelbe Gefahr im Deutschen Titelkampf: Sieben Spielern droht eine Sperre

Der Titelkampf in der Deutschen Bundesliga biegt auf die Zielgerade. Drei Spieltage vor Schluss liefern sich der FC Bayern und Borussia Dortmund ein Kopf-an-Kopf-Rennen, doch ausgerechnet im Schlussspurt droht einigen Leistungsträgern eine Sperre.

Leon Goretzka kann durchatmen: Der Mittelfeldspieler des FC Bayern hat am vergangenen Wochenende beim 2:1-Sieg in Bremen seine Gelbsperre abgesessen und kann im Schlussspurt nun befreit aufspielen – im Gegensatz zu drei seiner Teamkollegen, über denen das Damoklesschwert einer Gelbsperre weiterhin schwebt.

Betroffen sind dabei alle Mannschaftsteile, sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld und Angriff sind Bayern-Stars mit vier Gelben vorbelastet.

Beim BVB geht sogar ein Quartett vorbelastet in den Endspurt um die Meisterschaft. Aufpassen an den nächsten beiden Spieltagen müssen auch Karim Adeyemi und Jude Bellingham, die in dieser Spielzeit bereits acht Gelbe Karten kassiert haben.

