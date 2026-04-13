Geldsegen für Leipzig: RB-Stürmer wechselt fest zu Juve

Geldsegen für RB Leipzig: Der deutsche Fußball-Bundesligist kann durch den bevorstehenden festen Abgang von Stürmer Lois Openda zu Juventus Turin Einnahmen in Millionenhöhe einplanen.

Nach SID-Informationen greift nach Juves jüngstem 1:0-Sieg bei Atalanta Bergamo eine Kaufoption für den Belgier. Durch die Klausel erhält Leipzig ein Gesamtpaket von rund 50 Millionen Euro aus Leihgebühr, Ablöse und Boni.

Openda war vor der laufenden Saison auf Leihbasis nach Turin gewechselt. In 33 Pflichtspielen für Juve kommt er bislang auf zwei Treffer. Der Angreifer war 2023 vom RC Lens aus Frankreich zu RB gekommen.

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