Geleakt: So soll das neue RB-Leipzig-Heimtrikot 2025/26 aussehen

Informationen von Sky zufolge soll RB Leipzig wie schon in den vergangenen Jahren in einem weißen Dress auflaufen, zudem enthält es graue und rote Elemente.

Dünne nach oben gerichtete Pfeile in unterschiedlichen Grau-Kontrasten bilden ein Zick-Zack-Muster. Zwei Pfeile sowie Ärmel und Kragen sowie das Puma-Logo in Rot runden das Design ab. Eine offizielle Bestätigung der Leipziger steht noch aus. Nach der Trennung von Nike mit Ende der Saison 2023/24 wird es das zweite Jersey des neuen Ausrüster Puma sein. Der Wechsel war für die Sachsen finanziell ein sehr lukrativer Deal, der nach Sky Infos langfristig rund 150 Millionen Euro in die Leipziger Kassen spült.

Auch die auf Trikot-Leaks spezialisierten Webseite Footy Headlines berichtet über den Leak. Das Onlineportal rechnet damit, dass RB Leipzig sein neues Outfit im kommenden Juni auf den Markt bringen wird.

(sky.de) Foto: Imago