Gelingt 2022 noch ein Sieg? Mercedes reist mit Upgrades nach Texas

Für den anstehenden US-Grand-Prix in Texas bringt Mercedes das letzte Upgrade-Paket für diese Saison. Daraus erhofft sich der Rennstall gleich mehrere Dinge.

Red Bull und Ferrari zu stark, Mercedes weiterhin ohne Sieg: Es ist eine schwere Saison für den Rennstall um Teamchef Toto Wolff. Damit es nicht bei einer sieglosen Saison bleibt (zuletzt gab es das für Mercedes 2011), bringt der Rennstall nun ein letztes Mal aerodynamische Upgrades.

Toto Wolff: Aus Upgrades für kommende Saison lernen

„Das wird unsere Lage nicht grundlegend ändern, aber wir hoffen, dass es uns einen Schritt nach vorne und näher an die Spitzengruppe bringt“, so Teamchef Wolff vor dem Grand Prix in Texas. Zudem sollen die Upgrades auch einen Lerneffekt für die Zukunft bringen: „Das ist unser letzter Schritt in der Areo-Entwicklung, der uns hoffentlich ein bisschen mehr Leistung bringt. Wichtig ist aber auch, dass wir mit jedem Schritt mehr und mehr lernen, und das können wir ins nächste Jahr mitnehmen“, so der Trackside Engineering Director von Mercedes, Andrew Shovlin.

Außerdem habe man einige Komponenten entfernt, die das Auto näher an das Gewichtslimit bringen soll. Trotz der Entwicklungen will man sich bei Mercedes nicht auf eine Vorhersage festlegen. Auch, weil die Strecke in Texas mit ihren Unebenheiten problematisch werden könnte.

„Wir werden keine Vorhersagen darüber treffen, wie gut wir performen werden. Wir müssen am Freitag sehen, welche Probleme für uns auftauchen und dann schauen, ob wir das mit dem Set-Up lösen können“, meint Shovlin.

Hamilton Rekordsieger in Texas

Wolff will die Saison unbedingt mit einem Sieg abschließen – die nächste Gelegenheit dafür bietet sich am kommenden Wochenende in den USA. Für Lewis Hamilton ist Texas auch ein gutes Pflaster: Mit fünf Siegen auf dem Circuit of The Americas ist der siebenmalige Weltmeister Rekordsieger.

„Wir wollen die Saison stark beenden. Wir müssen die begrenzte Zeit, die wir zur Verfügung haben, nutzen, um in dieser Saison Fortschritte zu machen und so viel wie möglich für die Entwicklung 2023 zu lernen“, so Wolff.

(sport.sky.de)/Bild: Imago