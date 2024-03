Gelingt das „Wunder von Lille“? Das ist die Startelf von Sturm

Nach der 0:3-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League gegen OSC Lille sind die Chancen des SK Sturm auf ein Minimum gesunken. Für Sturm-Coach Christian Ilzer ist bei „idealem Spielverlauf“ das „Wunder“ noch möglich.

In Lille darf Kapitän Stefan Hierländer mal wieder von Beginn an ran, Angreifer Szymon Wlodarczyk bekleidet nach dem Saisonaus von Manprit Sarkaria die zweite Position in der Sturmspitze neben Mika Biereth.

Die Aufstellung von Sturm

Ilzer vor Rückspiel in Lille: „Wollen ein gutes Ergebnis hier erreichen“

Die Aufstellung von Lille

