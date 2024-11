Gelingt dem LASK beim FK Borac der erste Sieg? Die UEFA Europa League und UEFA Conference League am Donnerstag live bei Sky

Der LASK beim FK Borac am Donnerstag live – die Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 (mit dem Sky X-Traumpass live streamen!)

Außerdem am Donnerstag unter anderem Christian Ilzers Europacup-Debüt als Hoffenheim-Coach beim SC Braga und Tottenham – AS Roma live bei Sky

Johannes Brandl moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Julian Baumgartlinger analysiert die Spielzüge der Spitzenteams

Alle Spiele der UEFA Europa League am Donnerstag live & exklusiv bei Sky

Sky zeigt 35 der 36 Spiele der UEFA Europa League und UEFA Conference League live

Mit dem Sky X-Traumpass die Spiele der UEFA Europa League und UEFA Conference League live streamen!

Am Donnerstag ist der LASK am vierten Spieltag der UEFA Conference League in Banja Luka gefordert. Nur mit Sky sehen Fans 35 der 36 Begegnungen der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live. Sky zeigt am Donnerstag alle UEFA Europa League Spiele live & exklusiv.

Der UEFA Super Donnerstag mit FK Borac gegen den LASK in der UEFA Conference League

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt die Zuseher:innen am Donnerstag ab 18:00 Uhr auf die spannungsgeladenen Begegnungen des fünften Spieltages der UEFA Europa League und des vierten Spieltages der UEFA Conference League ein. Sky Experte Julian Baumgartlinger versorgt die Fans mit fundierten Analysen.

Der LASK muss zum FK Borac nach Banja Luka in Bosnien und Herzegowina. Dabei will das Team von Markus Schopp die Heimreise mit drei Punkten im Gepäck antreten. FK Borac gegen den LASK wird um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Um 21:00 Uhr steht Christian Ilzer erstmals in der UEFA Europa League an der Seitenlinie der TSG Hoffenheim. Der Steirer und sein Team rund um ÖFB-Legionär Alexander Prass möchten dabei beim SC Braga punkten. Ob das Debüt erfolgreich verläuft, wird live auf Sky Sport Austria 3 gezeigt.

Zeitgleich empfängt Tottenham die AS Roma. Können die Spurs gegen die Römer mit Neo-Coach Claudio Ranieri den vierten Saisonsieg feiern? Die Antwort gibt es live auf Sky Sport Austria 2.

Bereits um 18:45 Uhr sehen Sky Kund:innen die Partien FC Heidenheim – FC Chelsea, AZ Alkmaar – Galatasaray Istanbul, RSC Anderlecht – FC Porto, Athletic Bilbao – IF Elfsborg, Besiktas Istanbul – Maccabi Tel-Aviv und Lazio Rom – PFC Ludogorets. Um 21:00 Uhr sind zudem die Partien Manchester United – Bodø/Glimt, FC Midtjylland – Eintracht Frankfurt, Real Sociedad – Ajax Amsterdam, OGC Nizza – Glasgow Rangers und Slavia Prag – Fenerbahce Istanbul zu sehen. Sky Seher:innen können sich außerdem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Die UEFA Europa League & UEFA Conference League live bei Sky Sport Austria

Die UEFA Super Donnerstag

18:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

18:45 Uhr

FK Borac – LASK live auf Sky Sport Austria 2

FC Heidenheim – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 3

AZ Alkmaar – Galatasaray Istanbul live auf Sky Sport Austria 4

RSC Anderlecht – FC Porto live auf Sky Sport Austria 5

Athletic Bilbao – IF Elfsborg live auf Sky Sport Austria 6

Besiktas Istanbul – Maccabi Tel-Aviv live auf Sky Sport Austria 7

Lazio Rom – PFC Ludogorets live auf Sky Sport Austria 8

21:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Tottenham Hotspur – AS Roma live auf Sky Sport Austria 2

SC Braga – TSG Hoffenheim live auf Sky Sport Austria 3

Manchester United – Bodø/Glimt live auf Sky Sport Austria 4

FC Midtjylland – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Austria 5

Real Sociedad – Ajax Amsterdam live auf Sky Sport Austria 6

OGC Nizza – Glasgow Rangers live auf Sky Sport Austria 7

Slavia Prag – Fenerbahce Istanbul live auf Sky Sport Austria 8

Sky Kund:innen können alle weiteren Sky Spiele auf skysportaustria.at/mediathek/ sowie in der Sky Sport Austria App verfolgen.

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Julian Baumgartlinger

Beitragsbild: GEPA