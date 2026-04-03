Gelingt dem LASK die Wende gegen die Wiener Austria?

Die Linzer wollen nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Runden wieder voll anschreiben und sich im Titelkampf zurückmelden, doch Coach Dietmar Kühbauer warnte: „Die Austria ist sehr gut organisiert und verfügt auch in der Offensive über hohe Qualität. Für uns ist es ein sehr wichtiges Spiel, um dabei zu bleiben.“ Austria-Trainer Stephan Helm meinte über die Partie: „Mit dem LASK erwartet uns eine Mannschaft mit einem sehr erfahrenen Trainer und viel individueller Qualität.“

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Dennoch ist der Optimismus bei Helm groß. „Eine unserer Stärken im neuen Jahr ist, dass wir immer selbstbewusst in die Spiele gegangen sind – das wollen wir beibehalten.“ Bei der Austria hat sich die Personalsituation im Vergleich zum 1:0 in Hartberg deutlich verbessert. Tin Plavotic und Abu Barry kehren nach ihren Sperren zurück, Sanel Saljic ist nach überstandener Oberschenkelverletzung ebenso ein Thema für den Kader wie Kelvin Boateng, der sich im Februar einen Mittelhandbruch zugezogen hatte. „Dadurch haben wir jetzt wieder mehr Möglichkeiten, um auch über 90 Minuten auf unterschiedliche Art und Weise auf das Spiel einzuwirken“, sagte Helm.

(APA)/Beitragsbild: GEPA