Gelingt dem LASK gegen Brügge der erste Sieg? Die Europa League und Conference League am Donnerstag live bei Sky

Der LASK gegen Cercle Brügge am Donnerstag live auf Sky Sport Austria 2

Außerdem am Donnerstag unter anderem Manchester United – PAOK, Hoffenheim – Olympique Lyon und Lazio Rom – FC Porto live bei Sky

Alle Spiele der UEFA Europa League am Donnerstag live & exklusiv bei Sky

Sky zeigt 35 der 36 Spiele der UEFA Europa League und UEFA Conference League live

Michael Ganhör moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Andreas Herzog analysiert die Spielzüge der Spitzenteams

Am Donnerstag trifft der LASK am dritten Spieltag der UEFA Conference League auf das Team von Österreichs Trainer-Export Miron Muslic, Cercle Brügge. Nur mit Sky sehen Fans 35 der 36 Begegnungen der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live. Sky zeigt am Donnerstag alle UEFA Europa League Spiele live & exklusiv.

Der UEFA Super Donnerstag mit dem LASK gegen Cercle Brügge in der UEFA Conference League

Sky Anchor Michael Ganhör stimmt die Zuseher:innen am Donnerstag ab 18:00 Uhr auf die spannungsgeladenen Begegnungen des vierten Spieltages der UEFA Europa League und des dritten Spieltages der UEFA Conference League ein. Sky Experte Andreas Herzog versorgt die Fans mit fundierten Analysen.

In der UEFA Conference League empfängt der LASK Cercle Brügge aus Belgien. Die Athletiker stehen in der aktuellen Saison noch ohne Sieg da und wollen zu Hause gegen das Team von Ex-Ried-Trainer Miron Muslic den ersten Dreier holen. Ob ihnen das gelingt, ist ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zeitgleich trifft Manchester United auf PAOK Thessaloniki. Die Red Devils stehen nach drei Unentschieden unter Zugzwang. Dieses Duell können Sky Zuseher:innen ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 mitverfolgen.

Die TSG Hoffenheim erwartet zu Hause Olympique Lyon. Nach der Niederlage am vergangenen Spieltag will das Team rund um die ÖFB-Legionäre Alexander Prass und Florian Grillitsch wieder punkten. Das Spiel wird ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

In einer weiteren Top-Begegnung an diesem Spieltag reist der FC Porto zu Lazio Rom. Die Römer stehen ungeschlagen an der Tabellenspitze der UEFA Europa League und haben erst ein Tor erhalten. Können die Portugiesen ihnen die erste Niederlage der laufenden Saison zufügen? Ab 21:00 Uhr sehen Fans das Spiel live auf Sky Sport Austria 5.

Bereits ab 18:45 Uhr sehen Sky Kund:innen die Partien Galatasaray Istanbul – Tottenham Hotspur, Eintracht Frankfurt – Slavia Prag, Union Saint-Gilloise – AS Roma, Olympiakos Piräus – Glasgow Rangers, OGC Nizza – Twente Enschede, PFC Ludogorets – Athletic Bilbao und FCSB Bukarest – FC Midtjylland. Ab 21:00 Uhr sind zudem die Partien AZ Alkmaar – Fenerbahce Istanbul, Viktoria Pilsen – Real Sociedad 1846 sowie FC Chelsea – FC Noah zu sehen. Sky Seher:innen können sich außerdem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Die UEFA Europa League & UEFA Conference League live bei Sky Sport Austria

Die UEFA Super Donnerstag

18:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

18:45 Uhr

Galatasaray Istanbul – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 2

Eintracht Frankfurt – Slavia Prag live auf Sky Sport Austria 3

Union Saint-Gilloise – AS Roma live auf Sky Sport Austria 4

Olympiakos Piräus – Glasgow Rangers live auf Sky Sport Austria 5

OGC Nizza – Twente Enschede live auf Sky Sport Austria 6

PFC Ludogorets – Athletic Bilbao live auf Sky Sport Austria 7

FCSB Bukarest – FC Midtjylland live auf Sky Sport Austria 8

21:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

LASK – Cercle Brügge live auf Sky Sport Austria 2

Manchester United – PAOK Thessaloniki live auf Sky Sport Austria 3

TSG Hoffenheim – Olympique Lyon live auf Sky Sport Austria 4

Lazio Rom – FC Porto live auf Sky Sport Austria 5

AZ Alkmaar – Fenerbahce Istanbul live auf Sky Sport Austria 6

Viktoria Pilsen – Real Sociedad live auf Sky Sport Austria 7

FC Chelsea – FC Noah live auf Sky Sport Austria 8

Sky Kund:innen können alle weiteren Sky Spiele auf skysportaustria.at/mediathek/ sowie in der Sky Sport Austria App verfolgen.

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Andreas Herzog

Bild: GEPA