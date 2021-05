Gelingt dem WAC noch das große Comeback? Das Rückspiel des Europacup-Playoff-Finales zwischen den Wolfsbergern und der Austria morgen live & exklusiv bei Sky

via

via Sky Sport Austria

Das Entscheidungsspiel am morgigen Sonntag ab 16.30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass

Andreas Herzog ist als Sky Experte im Einsatz

Feiert der WAC morgen das große Comeback? Im letzten Spiel der Tipico Bundesliga-Saison entscheidet sich, für wen das Abenteuer Europa Wirklichkeit wird. Sky zeigt das Rückspiel des Europacup-Playoff-Finales live & exklusiv.

Die Austria befindet sich in der entscheidenden Phase der Saison in Hochform. Nach dem Sieg über die Hartberger im Halbfinale überzeugten die Veilchen auch im Hinspiel des Europacup-Playoff-Finales gegen den WAC. Dagegen stehen die Wolfsberger nach der 0:3-Niederlage mit dem Rücken zur Wand. Können die Wölfe zurückschlagen oder bringt Peter Stöger mit seinem Team den Vorsprung über die Ziellinie? Die Antwort gibt es am morgigen Sonntag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Das Rückspiel des Europacup-Playoff-Finales live & exklusiv bei Sky

Sonntag, 30. Mai 2021

16.30 Uhr

RZ Pellets WAC – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Andreas Herzog