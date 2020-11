Gelingt den Salzburgern der große Coup in München? Der Mega-Hit FC Bayern gegen Salzburg am Mittwoch live & exklusiv bei Sky!

Zu Gast beim Titelverteidiger! Das Super-Duell FC Bayern München gegen Salzburg am Mittwoch ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 und als Scoutingfeed für Taktikfüchse auf Sky Sport 4

Exklusiv für Sky Q Kunden: das Highlight-Spiel in München auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD und HDR & mit der „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion

Sky Anchor Thomas Trukesitz moderiert und der Sky Experte und ehemalige Salzburg-Torjäger Marc Janko analysiert die Begegnung

Andreas Herzog, Sky Experte und ehemaliger Bayern-Spielmacher, ist als Co-Kommentator neben Martin Konrad im Einsatz

Bereits am morgigen Dienstag führt Kapitän Marcel Sabitzer RB Leipzig ins Auswärtsspiel gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain um Neymar & Kylian Mbappe – ab 19:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Nur Sky zeigt alle Spiele und Tore der UEFA Champions League in der Original Sky Konferenz live

Es ist die aktuell wohl herausforderndste Aufgabe im Weltfußball. Salzburg gastiert am Mittwoch beim amtierenden Champion, FC Bayern München. Sky zeigt den Mega-Hit exklusiv und in voller Länge. Bereits am Dienstag dürfen sich Sky Seher auf das Topspiel Paris Saint-Germain gegen RB Leipzig freuen. Zusätzlich zeigt nur Sky alle Spiele und Tore der vierten Runde in der Original Sky Konferenz.

Das Super-Duell FC Bayern gegen Salzburg am Mittwoch live & exklusiv bei Sky

Gelingt die große Revanche gegen die Bayern? Am Mittwoch kommt es zum Wiedersehen mit dem Starensemble um Robert Lewandowski, Serge Gnabry und David Alaba. Lange hielten die Salzburger am vergangenen Spieltag das Tempo des deutschen Rekordmeisters mit. Am Ende reichten dem Titelverteidiger knapp 10 Minuten, um die bis dahin ausgeglichene Partie in ein 5:2-Statement zu verwandeln. Gelingt den Salzburgern im zweiten Anlauf der große Coup? Die Antwort gibt es ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Sky Q Kunden können das Spiel wahlweise auch auf Sky Sport UHD in gestochen scharfem und Farbenreichen UHD-HDR erleben. Taktikfüchse haben mit den Scoutingfeed auf Sky Sport 4 alles im Blick.

Sky Dreamteam begleitet das Super-Duell in München

Der Sky Line-Up ist genau auf den Mega-Hit zugeschnitten. Sky Anchor Thomas Trukesitz moderiert den Hit aus dem Sky Studio. Unterstützt wird er dabei von dem ehemaligen Salzburg-Torjäger und jetzigen Sky Experten Marc Janko. Martin Konrad kommentiert zusammen mit dem ehemaligen Bayern-Spielmacher Andreas Herzog den Kracher. Field Reporter Gerhard Krabath führt die Interviews in München.

Der Mega-Hit FC Bayern gegen Salzburg in UHD-HDR

Seit dieser Saison zeigt Sky erstmals auch ausgewählte Topspiele der UEFA Champions League live und exklusiv in UHD und HDR (High Dynamic Range), am 4. Spieltag die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem FC Salzburg. HDR bietet den Zuschauern mit einem geeigneten Fernsehgerät noch mehr Details, kräftigere Farben und einen erhöhten Kontrast.

Das Topspiel Paris Saint-Germain – RB Leipzig am morgigen Dienstag exklusiv bei Sky

Bereits am morgigen Dienstag dürfen sich Sky Seher auf Spitzenfußball freuen. Angeführt von Kapitän Marcel Sabitzer geht es für RB Leipzig gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain. Das Hinspiel haben die Leipziger mit 2:1 für sich entschieden und damit den Finalisten der letzten Saison gehörig unter Zugzwang gebracht. Mit einer weiteren Niederlage wäre der Aufstieg der Startruppe um Neymar und Mbappe akkut gefährdet. Ob die Leipziger erneut jubeln oder der französische Meister zurückschlägt, ist am morgen ab 19:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Exklusiv für Sky Q Kunden: die „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion ab sofort auch bei ausgewählten Partien in der Königsklasse

Bereits seit Saisonbeginn verpassen Fußballfans mit Sky Q bei den Partien der Deutschen Bundesliga keine entscheidende Spielszene mehr. Dank der neuen, smarten „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion können Schlüsselmomente wie Tore, Elfmeter, sowie Rote/Gelb-Rote Karten während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abgerufen werden. Auch bei dem Super-Duell Bayern gegen Salzburg & bei dem Topspiel Paris Saint-Germain – RB Leipzig können Sky Q Kunden die innovative Funktion nutzen. Mit der Bild-in-Bild-Funktion können die Zuschauer den aktuellen Spielverlauf jederzeit im Auge behalten. Nach Aufruf der jeweiligen Highlight-Szene schaltet Sky Q nahtlos zurück und zeigt das Live-Spiel wieder im Vollbildmodus.

Nur Sky zeigt in der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore des 4. Spieltags der UEFA Champions League live

Alle weiteren Partien des 4. Spieltags, darunter neben der Begegnung Atletico Madrid – Lokomotiv Moskau unter anderem auch Inter Mailand – Real Madrid, Borussia Dortmund – Club Brügge oder FC Liverpool – Atalanta Bergamo überträgt Sky an beiden Abenden in der exklusiven Original Sky Konferenz mit jeweils zwei Partien zur frühen Anstoßzeit um 18.55 Uhr und sechs Paarungen ab 21.00 Uhr.

Der 4. Spieltag der UEFA Champions League Gruppenphase live bei Sky:

Dienstag, 24. November

18:30 Uhr

FC Krasnodar – FC Sevilla, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Stade Rennes – Chelsea, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

19:30 Uhr

Paris Saint-Germain – RB Leipzig, live & exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2



20:55 Uhr

Borussia Dortmund – Club Brügge, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Lazio – Zenit St. Petersburg, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Juventus Turin – Ferencvaros Budapest, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Dynamo Kiew – FC Barcelona, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Manchester United – Basaksehir Istanbul, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Mittwoch, 25. November

18:30 Uhr

Borussia Mönchengladbach – Schachtar Donezk, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Olympiakos Piräus – Manchester City, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

20:00 Uhr

FC Bayern München – FC Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1, auf Sky Sport UHD sowie als Scoutingfeed auf Sky Sport 4



20:55 Uhr

Atletico Madrid – Lokomotiv Moskau, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Inter Mailand – Real Madrid, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Olympique Marseille – FC Porto, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

FC Liverpool – Atalanta Bergamo, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Ajax Amsterdam – FC Midtjylland, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Sky zeigt auf Sky Sport Austria 2 an jedem Abend sowohl um 18.55 Uhr als auch um 21.00 Uhr im Rahmen der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore des Wettbewerbs live. Dazu ein Topspiel des jeweiligen UEFA Champions League Abends exklusiv und in voller Länge.

Ausführliche Informationen zur UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.at/ucl abrufbar

Beitragsbild: GEPA