Gelingt Glasner gegen Tottenham der Turnaround? Zudem das Spitzenspiel Arsenal vs. Liverpool live bei Sky

Das „Match of the Week” aus dem Emirates Stadium am Sonntag ab 17:00 Uhr mit den Sky Experten Shkodran Mustafi und Raphael Honigstein – Jonas Friedrich kommentiert auf Sky Sport Austria 4

Zusatzfeed „Data Zone“ auf Sky Sport Mix

Bereits zuvor ab 14:50 Uhr Oliver Glasners Crystal Palace gegen Tottenham und West Ham gegen Manchester United live

Leicester City gegen Nottingham Forest am heutigen Freitagabend ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Sky überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Wien, 25. Oktober 2024 – Am Sonntag fordert der FC Arsenal im „Match of the Week” den Tabellenführer aus Liverpool. Die Gunners kassierten am vergangenen Spieltag in Bournemouth ihre erste Niederlage, als sie aufgrund Salibas Platzverweises 60 Minuten in Unterzahl agieren mussten. Allerdings ließ die Arteta-Elf unter der Woche in der Champions League einen ungefährdeten Arbeitssieg gegen Schachtar Donezk folgen, so dass derzeit kein Grund für Unruhe besteht. Im Emirates Stadium ist somit alles angerichtet für das Spitzenspiel gegen die Reds, die zuletzt Chelsea in der Liga schlugen und auf internationalem Parkett gegen Leipzig erfolgreich waren.

Ab 17:00 Uhr begrüßt Jonas Friedrich gemeinsam mit den Sky Experten Shkodran Mustafi und Raphael Honigstein die Zuschauer:innen zum „Match of the Week”, das zusätzlich in UHD/HDR angeboten wird. Darüber hinaus wird auf Sky Sport Mix die „Data Zone“ gezeigt. Ob Ballbesitz, die meisten Pässe oder Torabschlüsse – Statistikfreunde können in der Data Zone alles live verfolgen.

Bereits ab 14:50 Uhr geht es für Crystal Palace und Coach Oliver Glasner im Derby gegen Tottenham Hotspur um die Rückkehr auf die Erfolgsspur. Zeitgleich empfängt West Ham United das kriselnde Manchester United, dass sich und Trainer Erik ten Haag nach dem 2:1-Sieg über Brentford etwas Luft verschaffen konnte. Am gestrigen Abend sprang gegen Fenerbahce in der Europa League allerdings erneut nur ein Unentschieden (Dritte Remis im dritten Spiel) heraus.

Den Auftakt des 9. Spieltags macht am heutigen Freitagabend Leicester City gegen Nottingham Forest ab 20:50 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Der 9. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Freitag:

20:50 Uhr: Leicester City – Nottingham Forest live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Samstag:

15:50 Uhr: Manchester City – FC Southampton live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Mix

18:20 Uhr: FC Everton – FC Fulham live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: West Ham United – Manchester United live auf Sky Sport Austria 4 und Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: Crystal Palace – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Mix

14:50 Uhr: FC Chelsea – Newcastle United live auf Sky Sport 6

17:00 Uhr: „Match of the Week” FC Arsenal – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD sowie „Data Zone“ auf Sky Sport Mix

Montag:

16:00 Uhr: „Box2Box – Dein Rückblick“ live auf Sky Sport Premier League