Gelingt Marcel Sabitzer mit dem BVB und Inter mit Marko Arnautovic der Sprung ins Viertelfinale? Die UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria

Marcel Sabitzer und der BVB gegen PSV Eindhoven und Inter Mailand mit Marko Arnautovic gegen Atletico Madrid am Mittwoch ab 20:00 Uhr live bei Sky Sport Austria

Erik Meijer wird die Partie des BVB an der Seite von Otto Rosenauer als Co-Kommentator begleiten

Bereits am Dienstag FC Barcelona gegen SSC Napoli und Arsenal gegen FC Porto ab 20:00 Uhr

Die UEFA Champions League am Dienstag mit den Sky Experten Peter Stöger & Julian Baumgartlinger und die UEFA Champions League am Mittwoch mit den Sky Experten Didi Hamann & Marc Janko

Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic Dienstag und Mittwoch im Einsatz

Streame alle Spiele mit dem Sky X Traumpass

Kann der BVB mit Marcel Sabitzer Eindhoven biegen und schafft Marko Arnautovic den Aufstieg mit Inter Mailand? Ab Dienstag kommt es in der UEFA Champions League zu den letzten Duellen um das Viertelfinale der Königsklasse. Sky Sport Austria zeigt alle Spiele live.



Die UEFA Champions League am Dienstag mit den Sky Experten Peter Stöger & Julian Baumgartlinger

Am Dienstag kommt es zum Rückspiel zwischen dem FC Barcelona und dem SSC Napoli. Das Duell ist nach einem 1:1 im Hinspiel noch völlig offen. Ob sich die Katalanen in der Abschiedssaison von Xavi Hernández durchsetzen können oder der amtierende italienische Meister die Oberhand behält, können Sky Zuseher:innen ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 verfolgen.



Zeitgleich spielt Arsenal im eigenen Stadion gegen den FC Porto. Die Engländer mussten sich auswärts unerwartet 0:1 geschlagen geben. Können die Portugiesen die Überraschung schaffen oder schlägt der englische Hauptstadtklub zurück? Die Partie ist ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.



Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuschauer:innen am Dienstag gemeinsam mit den Sky Experten Peter Stöger & Julian Baumgartlinger. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Die letzten Entscheidungen im Kampf um das Viertelfinale fallen am Mittwoch. Dabei trifft der BVB mit Marcel Sabitzer auf PSV Eindhoven. Ob Marcel Sabitzer mit dem BVB im eigenen Stadion den niederländischen Tabellenführer bezwingen kann, können Sky Kund:innen ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 sehen. Zudem dürfen sich die Zuseher:innen wie schon im Hinspiel auf den aus Deutschland bekannten Sky Analyse-Experten Erik Meijer als Co-Kommentator freuen. Der meinungsstarke ehemalige Bundesliga-Profi kommentiert an der Seite von Otto Rosenauer das Match aus Dortmund.Im zweiten Match des Abends trifft der letztjährige Finalist Inter Mailand auf Atletico Madrid. Das Hinspiel gewannen die Mailänder durch das Goldtor von ÖFB-Legionär Marko Arnautovic mit 1:0. Nun soll in Madrid der Aufstieg ins Viertelfinale perfekt gemacht werden. Sky Zuseher:innen können die Partie ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 sehen.Am Mittwoch begrüßt Constanze Weiss die Zuseher:innen ab 20:00 Uhr gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann & Marc Janko. Als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1FC Barcelona – SSC Napoli ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2Arsenal FC – FC Porto ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3: Martin Konrad: Peter Stöger & Julian Baumgartlinger: Marko StankovicDie Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1Borussia Dortmund – PSV Eindhoven ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2: Otto Rosenauer: Erik MeijerAtletico Madrid – Inter Mailand ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3: Constanze Weiss: Didi Hamann & Marc Janko: Marko Stankovic

Bild: Imago