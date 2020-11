Gelingt Salzburg in der UEFA Champions League das große Comeback? Das Schlüsselspiel Lok Moskau gegen Salzburg morgen live & exklusiv bei Sky

Verlieren verboten! Das Schlüsselspiel der Salzburger gegen Lok Moskau morgen exklusiv und in voller Länge bei Sky. Am Mittwoch dürfen sich Sky Seher auf das Topspiel Borussia Dortmund gegen Lazio freuen. Zusätzlich zeigt nur Sky alle Spiele und Tore der fünften Runde in der Original Sky Konferenz.

Mit nur einem Punkt aus vier Spielen steht das Team von Jesse Marsch in der Königsklasse mit dem Rücken zur Wand. Mit einem Sieg im morgigen Spiel gegen Moskau würden die Salzburger allerdings die Türe zur K.o.-Phase der UEFA Europa League weit aufstoßen. Mit Schützenhilfe der Bayern im Duell gegen Atletico könnten die Salzburger sogar wieder vom Aufstieg ins Achtelfinale der UEFA Champions League träumen. Die Salzburger haben sich vor dem direkten Duell um den dritten Tabellenplatz in der Tipico Bundesliga eindrucksvoll warmgeschossen. Nach dem 8:2-Torfestival in St. Pölten geht der österreichische Serienmeister mit viel Selbstvertrauen in das Schicksalsspiel. Bei einer Niederlage wäre das Ausscheiden besiegelt. Ob den Salzburgern das große Comeback auf der europäischen Ebene gelingt, ist morgen ab 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Co-Kommentator Alfred Tatar analysiert den Hit gegen Moskau

Auch neben dem Platz dürfen sich Fußballfans auf ein Top-Team freuen. Jörg Künne moderiert das Schlüsselspiel aus dem Sky Studio. Unterstützt wird er dabei vom fünffachen österreichischen Meister und jetzigen Sky Experten Walter Kogler. Als Kommentator begrüßt Martin Konrad die Zuseher. An seiner Seite sorgt Co-Kommentator Alfred Tatar wie bereits beim ersten Aufeinandertreffen gegen den russischen Vizemeister für spannende Einblicke. Der Niederösterreicher war unter Raschid Rachimow als Co-Trainer bei Lok Moskau unter Vertrag und wird sein Insiderwissen über den Traditionsklub und die russische Liga mit den Sky Sehern teilen.

Der Kampf um den Gruppensieg zwischen dem BVB und Lazio am Mittwoch live & exklusiv bei Sky

Die Dortmunder können bereits am Mittwoch alles klar machen und mit einem Sieg gegen Lazio sowohl den Aufstieg als auch den Gruppensieg feiern. Allerdings hat Lazio bereits im ersten Aufeinandertreffen gezeigt, wo der BVB verwundbar ist. Mit 3:1 fügte das Team um den ehemaligen Dortmunder Ciro Immobile der Borussia eine empfindliche Niederlage zu. Ob sich Erling Haaland & Co. im Heimspiel dafür revanchieren können, kann ab 19:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 verfolgt werden. Sky Q Kunden können das Spiel wahlweise auch auf Sky Sport UHD in gestochen scharfem UHD erleben.

Exklusiv für Sky Q Kunden: die „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion ab sofort auch bei ausgewählten Partien in der Königsklasse

Bereits seit Saisonbeginn verpassen Fußballfans mit Sky Q bei den Partien der Deutschen Bundesliga keine entscheidende Spielszene mehr. Dank der neuen, smarten „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion können Schlüsselmomente wie Tore, Elfmeter, sowie Rote/Gelb-Rote Karten während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abgerufen werden. Auch bei dem Duell Borussia Dortmund gegen Lazio können Sky Q Kunden die innovative Funktion nutzen. Mit der Bild-in-Bild-Funktion können die Zuschauer den aktuellen Spielverlauf jederzeit im Auge behalten. Nach Aufruf der jeweiligen Highlight-Szene schaltet Sky Q nahtlos zurück und zeigt das Live-Spiel wieder im Vollbildmodus.

Nur Sky zeigt in der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore des 5. Spieltags der UEFA Champions League live

Alle weiteren Partien des 5. Spieltags, darunter neben der Begegnung Atletico Madrid – FC Bayern München unter anderem auch Borussia Mönchengladbach – Inter Mailand, FC Liverpool – Ajax Amsterdam oder Manchester United – Paris Saint-Germain überträgt Sky an beiden Abenden in der exklusiven Original Sky Konferenz mit jeweils zwei Partien zur frühen Anstoßzeit um 18.55 Uhr und sechs Paarungen ab 21.00 Uhr.

