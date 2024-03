Gelingt Sturm das Wunder in Lille? Das Achtelfinal-Rückspiel der Steirer HEUTE LIVE bei Sky

Das Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Europa Conference League zwischen LOSC Lille und dem SK Sturm um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Sky zeigt ausgewählte Top-Hits des Abends wie West Ham United gegen den SC Freiburg, FC Liverpool gegen Sparta Prag oder Aston Villa gegen Ajax linear

Sky Kund:innen können zudem alle Begegnungen ohne österreichischer Beteiligung live auf www.skysportaustria.at/mediathek/live/ verfolgen

Johannes Brandl moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Alfred Tatar sorgt für fundierte Analysen

Sky zeigt alle Spiele der UEFA Europa League sowie der UEFA Europa Conference League live

Streame alle Partien mit dem Sky X Traumpass

Diese Woche dürfen sich die Sky Zuseher:innen auf alle Achtelfinal-Rückspiele der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria freuen.



SK Sturm in Lille, West Ham gegen Freiburg & die weiteren Achtelfinalspiele live bei Sky Sport Austria

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt die Sky Zuseher:innen am Donnerstag ab 18:00 Uhr auf einen spannungsgeladenen Fußball-Abend ein. Kult Sky Experte Alfred Tatar versorgt die Fußballfans mit fundierten Analysen.



Nach der 0:3-Niederlage im eigenen Stadion hofft der SK Sturm auf die Sensation im Rückspiel gegen Lille. Der letzte österreichische Vertreter im internationalen Wettbewerb möchte in Frankreich zurückschlagen und für eine Überraschung sorgen. Ob den Grazern die Revanche für die Heimniederlage gelingt, sehen Sky Zuseher:innen um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.



Bereits um 18:45 Uhr trifft der SC Freiburg in London auf West Ham United. Im Hinspiel konnten sich die Freiburger durch das entscheidende Tor von ÖFB-Stürmer Michael Gregoritsch knapp mit 1:0 durchsetzen. Der Österreicher schoss seine Mannschaft bereits im Play-Off in der Verlängerung eine Runde weiter. Ob Gregoritsch erneut zum Matchwinner werden kann, ist live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.



Im Anschluss trifft der FC Liverpool im Achtelfinal-Rückspiel auf Sparta Prag. Mit dem 5:1-Erfolg in Prag konnten die Engländer die Tür ins Viertelfinale weit aufstoßen. Wie sich die Elf von Jürgen Klopp an der Anfield Road schlägt, gibt es live um 21:00 Uhr auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.



Sky zeigt alle Spiele im Achtelfinale der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League live. In den weiteren Spielen am UEFA Super Donnerstag gastiert um 18:45 Uhr Dinamo Zagreb bei PAOK, Benfica bei den Glasgow Rangers, AC Milan bei Slavia Prag, Olympique Marseille bei Villareal und Union Saint-Gilloise bei Fenerbahce. Im Anschluss stehen um 21:00 Uhr auch die Spiele Aston Villa gegen Ajax, Leverkusen gegen Qarabag, Brighton & Hove Albion gegen AS Roma sowie Sporting gegen Atalanta am Programm. Sky Seher:innen können sich zudem auf spannende Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.



Neben den linearen Übetragungen sind die Begegnungen für Sky Kund:innen im Live-Stream auf www.skysportaustria.at/mediathek/live/ zu sehen.



Alle Achtelfinalspiele der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League am Donnerstag live bei Sky Sport Austria



Der UEFA Super Donnerstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

PAOK – Dinamo Zagreb um 18:45 Uhr Uhr live auf Sky Sport Austria 2

West Ham United – SC Freiburg um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Glasgow Rangers – Benfica Lissabon um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Slavia Prag – AC Milan um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

FC Villarreal – Olympique Marseille um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Fenerbahce – Union Saint-Gilloise um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 7



LOSC Lille – SK Sturm Graz um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

FC Liverpool – Sparta Prag um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Aston Villa – Ajax Amsterdam um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Bayer 04 Leverkusen – FK Qarabag um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Brighton & Hove Albion – AS Roma um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Atalanta Bergamo – Sporting Lissabon um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7



Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar



Alle weiteren Begegnungen des Achtelfinals sind für Sky Kund:innen im Live-Stream auf www.skysportaustria.at/mediathek/live/ zu sehen.

Bild: GEPA