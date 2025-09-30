Gelöste Stimmung beim BVB: Bilbao soll kein Stolperstein sein

Borussia Dortmund will den Schwung aus der Bundesliga in die Champions League tragen: Dort soll Athletic Bilbao kein Stolperstein sein.

Rückkehrer Nico Schlotterbeck schrieb fleißig Autogramme, der formstarke Karim Adeyemi erfüllte geduldig sämtliche Selfiewünsche der Fans, und Coach Niko Kovac beobachtete das Treiben beim öffentlichen Training von Borussia Dortmund mit einem zufriedenen Lächeln. Die Stimmung ist beim Klub von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer nach 13 Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage hervorragend, jetzt soll auch Athletic Bilbao am Mittwochabend (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – mit Sky Stream bist du live dabei!) kein Stolperstein sein – schließlich hat Dortmund große Ziele.

„Ich bin total dafür, dass die Jungs ambitioniert sind. Sie sind ja auch zu Borussia Dortmund gekommen, um Titel zu holen“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl im ZDF. Die Vorzeichen dafür stehen gut – nicht nur, weil der BVB in der Liga der erste Verfolger von Bayern München ist. Allen voran Adeyemi ist in Topform und von den gegnerischen Verteidigern kaum zu stoppen. Dass der genesene Abwehrchef Schlotterbeck nach der langen Verletzungspause derart stark und stabil auftritt, gibt einen zusätzlichen Schub.

Vor allem aber sei die „Handschrift des Trainers deutlich abzusehen“, betonte Kehl mit Blick auf den im Februar verpflichteten Kovac: „Wir sind richtig stabil geworden, haben deutlich weniger Gegentore kassiert und schießen auch eine Menge Tore.“ Das lässt sich in Zahlen belegen: Kovac hat einen Punkteschnitt von 2,06 und seine Mannschaft durchschnittlich 1,19 Gegentore kassiert und 2,16 erzielt. „Niko hat der Mannschaft eingebläut, dass sie auch verteidigen muss“, so Kehl: „Wir sind mit der Entwicklung zufrieden. Aber erreicht haben wir bis dato noch nichts.“