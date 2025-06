Gelungene Generalprobe für EM-Quali: ÖFB-U21-Team schlägt Ungarn

Österreichs U21-Fußballer haben eine erfolgreiche Generalprobe für die im September beginnende EM-Qualifikation abgeliefert.

Vier Tage nach dem 1:0-Sieg über Lettland feierte Rot-Weiß-Rot am Dienstag neuerlich in Wr. Neustadt gegen Ungarn einen 3:1-(1:1)-Testerfolg und bescherte Coach Peter Perchtold im dritten Spiel den dritten Sieg. Zeteny Jano (26.), Luca Reischl (60.) und Dijon Kameri (73.) verwandelten einen frühen Rückstand (23.) in einen klaren und verdienten Erfolg.

„Ich finde, wir haben es heute nach dem Rückstand gut gemacht, waren in den Duellen griffiger als noch gegen Lettland und haben so am Ende absolut verdient gewonnen“, sagte Perchtold. „Das ist natürlich ein Einstand als Teamchef, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ich sehe uns gerüstet für die Quali.“

Unbeirrte rot-weiß-rote Dominanz trotz Rückstands

Nach einer Trauerminute für die Toten bei der Attacke in einer Grazer Schule dominierte Rot-Weiß-Rot das Geschehen klar, fing sich nach zwei Halbchancen aber im Konter das 0:1 durch Balasz Bakti ein. Man blieb unbeirrt und kam fast postwendend zum Ausgleich. Jano profitierte dabei auch von der schleißigen Defensivarbeit des Gegners, der zuletzt von Liefering an den GAK verliehene Offensivmann mit ungarischen Wurzeln schoss aus wenigen Metern ein.

Nach ziemlich genau einer Stunde bereitete Jano nach schön herausgespielter Aktion die Führung mit einem Versuch von der Strafraumgrenze vor, Reischl beförderte den Abpraller mit etwas Glück in die Maschen. Während Ungarn weiterhin völlig harmlos blieb, ging die endgültige Entscheidung dann auf das Konto dreier Joker: Oluwaseun Adewumi bediente nach Solo auf der rechten Flanke Furkan Dursun, der am Fünfer auf Torschütze Kameri ablegte.