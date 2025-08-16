Gelungener Auftakt: Barca beginnt Mission Titelverteidigung mit Sieg

Der FC Barcelona in der spanischen La Liga erfolgreich in ihre Mission Titelverteidigung gestartet.

Der spanische Fußball-Meister um seinen deutschen Coach gewann seinen Saisonauftakt bei RCD Mallorca am Samstagabend mit 3:0 (2:0). Raphinha (7.), Ferran Torres (23.) und Lamine Yamal (90.+4) erzielten in einer hitzigen Partie die Treffer für Barca.

Die Katalanen, bei denen Neuzugang Joan García als Nachfolger des degradierten Marc-André ter Stegen im Tor stand, profitierten dabei auch von ihrer zweifachen Überzahl. Bei Mallorca waren sowohl Manu Morales (33.) mit Gelb-Rot als auch Verdat Muriqi (39.) mit Rot bereits in der ersten Hälfte vom Platz geflogen. Davor und danach hatte allen voran das 2:0 aufseiten der Gastgeber für Frust gesorgt: Schiedsrichter José Luis Munuera Montero hatte das Spiel weiterlaufen lassen, obwohl Mallorcas Verteidiger Raillo nach einem Kopftreffer am Boden lag.

Die Vorbereitung war bei Barcelona wochenlang von der Posse um ter Stegen überschattet worden. Zwar konnte der Disput um den degradierten Nationaltorhüter Ende der vergangenen Woche beendet werden, eine Zukunft hat ter Stegen in Barcelona, das es bei der angestrebten Titelverteidigung in dieser Saison einmal mehr mit Erzrivale Real Madrid und dessen neuem Coach Xabi Alonso wird aufnehmen müssen, jedoch kaum.

