Gelungener Ligaauftakt für Rapid-Gegner Neftchi Baku

Rapids Gegner in der Europa-Conference-League-Qualifikation Neftchi Baku ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Der Klub aus Aserbaidschan feiert zum Ligaauftakt einen 1:0-Sieg bei Shamakhi FK. Das Goldtor erzielt Emil Mahmudov in der 80. Spielminute.

Im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Conference League bei Neftci Baku hat der SK Rapid am Donnerstag eine verdiente Niederlage kassiert. Guido Burgstaller verkürzte erst in der Nachspielzeit auf 1:2. So dürfen die Hütteldorfer weiter von der Conference-League-Gruppenphase träumen. Das Rückspiel steigt am Donnerstag in Wien-Hütteldorf.

Bei einem Aufstieg würden entweder Vaduz oder der türkische Vertreter Konyaspor warten, das Hinspiel in Liechtenstein endete 1:1. Doch zuerst braucht es ein Comeback im Allianz Stadion.

Bild: Imago