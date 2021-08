Gelungenes Premier-League-Debüt für Bachmann: Watford besiegt Aston Villa

via

via Sky Sport Austria

ÖFB-Teamgoalie Daniel Bachmann hat einen erfolgreichen Einstand in Englands Topliga gefeiert. Bachmann holte mit Aufsteiger Watford einen 3:2-Heimsieg gegen Aston Villa.

Bachmanns “Hornets” führten nach Toren von Emmanuel Dennis (10.), Ismaila Sarr (42.) und Juan Hernandez (67.) bereits mit 3:0, ehe Bachmann erstmals in der Premier League bezwungen wurde. “Übeltäter” war John McGinn (70.), der mit dem ersten Schuss von Villa aufs Tor auch traf. Tief in der Nachspielzeit verwertete der von Southampton zu Aston Villa gewechselte Stürmer Danny Ings noch mit einem cool in die Mitte verwandelten Foulelfmeter (97.).

Die VIDEO-Highlights gibt’s in Kürze!

(APA)

Bild: Imago