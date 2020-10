Generalprobe geglückt: ZSKA Moskau siegt vor Europa-League-Spiel gegen WAC

ZSKA Moskau hat eine erfolgreiche Generalprobe für das Fußball-Europa-League-Spiel am Donnerstag in Klagenfurt gegen den WAC abgeliefert. Der Hauptstadt-Club gewann das Derby gegen Dynamo im eigenen Stadion mit 3:1 und liegt damit in der russischen Liga nach elf Runden je zwei Punkte hinter Zenit St. Petersburg und Spartak Moskau an der dritten Stelle.

(APA)

Bild: Getty