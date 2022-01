Genoa trennt sich nach etwa zwei Monaten von Schewtschenko

via

Der abstiegsgefährdete italienische Fußball-Erstligist CFC Genoa hat sich nach etwas mehr als zwei Monaten bereits wieder von Trainer Andrej Schewtschenko getrennt. Unter dem 45-jährigen Ukrainer, der erst Anfang November übernommen hatte, holte das Team aus der Hauptstadt Liguriens in neun Serie-A-Spielen nur drei Punkte.

Genoa liegt aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz. Erst vergangenes Wochenende hatte der Club für kolportierte 6,5 Mio. Euro Ablöse Kelvin Yeboah von Sturm Graz verpflichtet – und den 21-jährigen Stürmer damit zum teuersten Verkauf der Grazer Vereinsgeschichte gemacht.

Anstelle des früheren Weltklassestürmers Schewtschenko werde vorerst der bisher im Nachwuchs tätige Abdoulay Konko das Training der Profis leiten, gab Genoa am Samstag bekannt. Das nächste Ligaspiel steht für den Club am Montag (20.45 Uhr) in Florenz gegen ACF Fiorentina auf dem Programm.

